IIJmioで中古「Google Pixel」販売開始、MNPで最大2万円引き
インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で未使用品を含む中古「Google Pixel」シリーズの販売を開始した。「のりかえ価格」の適用により、最大2万180円引きで購入できる。
Google Pixel 10
購入できる中古品の状態は機種により異なる。保証期間は利用開始日から30日。「中古未使用品」は通常使用されておらず、キズや汚れなどがないもの。開封済み品／未開封品の選択はできない。
「美品」は通常使用されているが使用感が少なく、目立つキズがないもの。「良品」は通常使用されており、キズやスレ・打痕などがあるもの。画面割れなどはなく、問題なく使用できる状態。
中古未使用品の通常価格は、「Google Pixel 8a（128GB）」が5万9800円、「Google Pixel 9a（128GB）」が7万4980円、「Google Pixel 9（128GB）」が9万9800円、「Google Pixel 10（128GB）」が11万9980円。端末 カラー 状態 通常価格 Google Pixel 10（128GB） インディゴ
フロスト
レモングラス
オブシディアン 中古未使用品 一括：119,980円
24回：月額5,006円 中古美品 一括：109,980円
24回：月額4,588円 中古良品 一括：104,980円
24回：月額4,379円 Google Pixel 9（128GB） ピオニー
ウィンターグリーン
ポーセリン
オブシディアン 中古未使用品 一括：99,800円
24回：月額4,170円 中古美品 一括：84,800円
24回：月額3,543円 中古良品 一括：79,800円
24回：月額3,334円 Google Pixel 9a（128GB） アイリス
ピオニー
オブシディアン
ポーセリン 中古未使用品 一括：74,980円
24回：月額3,136円 中古美品 一括：67,980円
24回：月額2,839円 中古良品 一括：62,980円
24回：月額2,630円 Google Pixel 8（128GB） ヘーゼル
ミント
オブシディアン
ローズ 中古美品 一括：54,800円
24回：月額2,289円 中古良品 一括：49,800円
24回：月額2,080円 Google Pixel 8a（128GB） ベイ
アロエ
オブシディアン
ポーセリン 中古未使用品 一括：59,800円
24回：月額2,498円 中古美品 一括：49,800円
24回：月額2,080円 中古良品 一括：45,800円
24回：月額1,915円
なお、画面割れや水濡れ、全損・部分破損に対応できる「端末補償オプション（中古）」に月額550円で加入可能。端末購入時に申し込みできる。
のりかえ価格
「ギガプラン」の音声SIM／音声eSIMへ乗り換え（MNP）と同時に申し込むと、一部対象端末は通常価格から最大2万円引きとなる。
中古未使用品ののりかえ価格は、「Google Pixel 9a（128GB）」が5万9800円、「Google Pixel 9（128GB）」が7万9800円、「Google Pixel 10（128GB）」が9万9800円。のりかえ価格 端末 状態 通常価格 のりかえ価格 Google Pixel 10（128GB） 中古未使用品 一括：119,980円
24回：月額5,006円 一括：99,800円
24回：月額4,160円 中古美品 一括：109,980円
24回：月額4,588円 一括：89,800円
24回：月額3,743円 中古良品 一括：104,980円
24回：月額4,379円 一括：84,800円
24回：月額3,535円 Google Pixel 9（128GB） 中古未使用品 一括：99,800円
24回：月額4,170円 一括：79,800円
24回：月額3,326円 中古美品 一括：84,800円
24回：月額3,543円 一括：74,800円
24回：月額3,118円 中古良品 一括：79,800円
24回：月額3,334円 一括：69,800円
24回：月額2,909円 Google Pixel 9a（128GB） 中古未使用品 一括：74,980円
24回：月額3,136円 一括：59,800円
24回：月額2,493円 中古美品 一括：67,980円
24回：月額2,839円 一括：54,800円
24回：月額2,284円 中古良品 一括：62,980円
24回：月額2,630円 一括：49,800円
24回：月額2,076円 Google Pixel 8a（128GB） 中古美品 一括：49,800円
24回：月額2,080円 一括：39,800円
24回：月額1,659円 中古良品 一括：45,800円
24回：月額1,915円 一括：29,800円
24回：月額1,243円