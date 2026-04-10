「ピアプロキャラクターズ」よりlack氏が描く「MEIKO」と「KAITO」のフィギュアが初公開！【#NLSXVII】
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル
Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
プライム1スタジオは、「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」の企業向けに開催した内覧会にて、フィギュア「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO/KAITO “Art by lack”」を公開した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、クリプトン・フューチャー・メディアが展開するバーチャルシンガーたち「ピアプロキャラクターズ」より、「MEIKO」と「KAITO」を、同社のフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」で商品化するもの。
イラストレーターのlack氏が描くピアプロキャラクターズの第5弾と第6弾として「MEIKO」と「KAITO」をそれぞれフィギュア化しており、会場では、赤と白のジャケットを着て、グラスを片手にスピーカーに座るMEIKOや、青と白のジャケットを着て、首からヘッドホンをさげたKAITOのフィギュアを確認することができた。
「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ MEIKO “Art by lack”」
「PRISMA WING ピアプロキャラクターズ KAITO “Art by lack”」
Art by lack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
撮影：井上勝也写真事務所