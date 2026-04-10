北斗晶、亡き愛犬へシロツメクサの花冠「いつでも花ちゃんの事を思ってるよ〜」

タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。亡き愛犬への想いをつづった。

この日、北斗は夫でタレントの佐々木健介が「昨日、夜遅くにロケから帰ってきた」と明かすも「また早朝から別番組のロケに行きました〜」と多忙な様子を報告。「数日ぶりに会えたのにまたお父さんいなくなっちゃったから」と寂しそうな愛犬達の様子を明かし「（朝5時にお散歩させてからロケに行ったようです）」とつづった。

その後更新したブログでは「本日もヒルナンデス水曜日をご視聴くださいました皆様ありがとうございました」と感謝を述べ、生放送後に帰宅し愛犬達と散歩へ行ったことを報告。「暖かくて気持ちよかったので、少し座り込んで…シロツメクサで花冠作りました〜」と明かした。

続けて、持ち帰る際に両手がふさがっていたため「別に自分に作ったわけじゃないんだけど…頭に乗せて家まで持ち帰り 誰にも会いませんようにとドキドキ小走りで帰りました」とお茶目につづった。

最後に、この花冠は「春が大好きだった花ちゃんにあげるんだ」と亡き愛犬へのプレゼントだったことを告白し「シロツメクサの花言葉はね…幸運・約束・私を思って 私を想ってください」と紹介。「大丈夫 お母さんはいつでも花ちゃんの事を思ってるよ〜」と愛情深く語り、ブログを締めくくった。