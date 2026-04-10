【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、「リアルエリートマスターライン」より「The Last of Us Part I エリー 1/4 Scale」、「The Last of Us Part I ジョエル 1/4 Scale」、「The Last of Us Part I ブローター 1/4 Scale」、「ホライゾン フォビドゥンウェスト アーロイ カージャ・シャドウ 1/3 Scale」、「アルティメットプレミアムマスターライン ホライゾン フォビドゥンウェスト シェルウォーカー 1/4 Scale」を発表した。近日予約開始予定としている。

『The Last of Us Part I』

今回発表した製品は『The Last of Us Part I』に登場する「エリー」と「ジョエル」、感染者の「ブローター」を再現したもの。「エリー」、「ジョエル」の両者は銃を手に感染者と対峙する姿を再現しており、別売りだが台座を組み合わせて飾れる仕様だ。

特筆すべきはその色使いの豊かさで、台座に配置した小物までゲーム内の雰囲気に近づくよう色設計を行なったという。色あせたシャツとジーンズの風合いやパッチを当てて修繕したリュックの質感がリアルで、「ゲームから出てきたかのよう」という言葉がぴったりだ。

「ブローター」はおびただしい疱瘡の1つ1つを肉感豊かに造形。ゆがんだ口元やかすかに残る人間らしい手足と、上半身に重心を傾けてよたよたと突進する姿を再現している。

こちらも彩色表現がすさまじく、板張りの床や痛んだコンクリート壁、膨れた肉塊のような「ブローター」本体の腐った血のような色味まで、細かく調整されていることが分かる。

『ホライゾン フォビドゥンウェスト』

【リアルエリートマスターライン The Last of Us Part I エリー 1/4 Scale】【リアルエリートマスターライン The Last of Us Part I ジョエル 1/4 Scale】【リアルエリートマスターライン The Last of Us Part I ブローター 1/4 Scale】

『ホライゾン フォビドゥンウェスト』からはゲーム内で登場する「シャドウ・カージャ」の衣装に身を包んだ「アーロイ」が1/4スケールで展示。「ストライダー」をそばに従え、豊かな自然のある遺跡に立っている姿を再現している。

ゲーム中に登場する細やかな造形を祭典しつつ、スタチューならではの質感で衣装や鎧の細部を描き出している。下から上へと自然に視線が動く印象だ。機械獣らしく、機械でありながら生物的な筋肉の詰まった造形が美しい。

「シェルウォーカー」は両手の大きなハサミとライトニングガン、脚のとがった造形と、充実感のある造形が特徴だ。素材を詰め込んだコンテナなどに細かく汚れや傷の表現が見て取れ、機械生命体らしい息づかいを感じさせる。

台座の浜辺を感じさせるカニや波打ち際の造形は、文明が崩壊した後ならではの人間の気配を感じさせない静けさの中、機械獣が暮らす一種ののどかさを思わせる。機械獣1体にフォーカスしたスタチューながら、美しい表現を追求した製品といえる。

【リアルエリートマスターライン ホライゾン フォビドゥンウェスト アーロイ カージャ・シャドウ 1/3 Scale】【アルティメットプレミアムマスターライン ホライゾン フォビドゥンウェスト シェルウォーカー 1/4 Scale】

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撮影：井上勝也写真事務所