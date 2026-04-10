【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「リアルエリートマスターライン BRZRKR B」と「リアルエリートマスターライン バットマン（コミック） リドラー オール・イン・ワン（Design by Carlos D’Anda）」を公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、キアヌ・リーブス原作のコミック『BRZRKR』より不死の戦士「B」と、『バットマン（コミック）』より「リドラー」を、同社のスタチューシリーズ「リアルエリートマスターライン」でそれぞれ商品化するもの。

今回企業向けに開催された展示会にて本製品が展示されており、「リアルエリートマスターライン BRZRKR B」は、幾多の兵士を打ち抜くBの姿を1/4スケールで壮大に表現しており、「リアルエリートマスターライン バットマン（コミック） リドラー オール・イン・ワン（Design by Carlos D’Anda）」は、ステッキを片手にニヤリを微笑むリドラーの姿を1/3スケールでリアルに表現している。

また本製品以外にも、現在予約受付中の「アルティメットプレミアムマスターライン バットマン（コミック） ジョーカー (Concept Design by Lee Bermejo)」も展示されているのが確認できた。

「リアルエリートマスターライン BRZRKR B」

「リアルエリートマスターライン バットマン（コミック） リドラー オール・イン・ワン（Design by Carlos D’Anda）」

「アルティメットプレミアムマスターライン バットマン（コミック） ジョーカー (Concept Design by Lee Bermejo)」

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撮影：井上勝也写真事務所