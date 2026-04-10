ほっともっと、焼津産鰹節だしを使用した「おろしかつめし」が今年も登場
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月15日より、焼津産鰹節だしを使用した「おろしかつめし(丼タイプ)」「おろしかつ弁当」を全国で発売する。
ほっともっと「焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ)」690円
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。
ボリューム満点ながらも、暑くなる季節にぴったりのさっぱりとした後味で、香り高い「焼津産鰹節だし」を使用したこだわりの特製ダレは、だし感を強めることで、とんかつの旨味を引き立て、より深みとコクのある味わいに。付け合わせのキャベツの甘味、さらに別添のわさびによる爽やかな“味変”で、最後まで飽きることなく楽しむことができる。
ラインアップは、ごはんの上にとんかつをのせた「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類。
ほっともっと「焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当」750円
ほっともっと「焼津産鰹節だし使用 おろしかつめし(丼タイプ)」690円
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。
ボリューム満点ながらも、暑くなる季節にぴったりのさっぱりとした後味で、香り高い「焼津産鰹節だし」を使用したこだわりの特製ダレは、だし感を強めることで、とんかつの旨味を引き立て、より深みとコクのある味わいに。付け合わせのキャベツの甘味、さらに別添のわさびによる爽やかな“味変”で、最後まで飽きることなく楽しむことができる。
ラインアップは、ごはんの上にとんかつをのせた「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類。
ほっともっと「焼津産鰹節だし使用 おろしかつ弁当」750円