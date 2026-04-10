mai（わたなべ麻衣）楽屋での娘との2ショット公開 M!LK塩崎太智とのエピソードも「おめかししてて可愛い」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】モデルのmai（わたなべ麻衣）が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】36歳モデル「おめかししてて可愛い」楽屋での娘との2ショット
maiは「楽屋で待ってる間爪を塗ってもらったり髪を巻いてもらったりしてご機嫌なはーちゃん」とコメントし、楽屋とみられる場所で指を曲げて爪を見せ、ロングヘアを巻いた娘と同じポーズの自身の2ショットを公開。「企画の中でM!LKの塩崎さんに『はーちゃん』と名前を呼んでもらえてとっても嬉しそうでした」と5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）とのエピソードもつづっている。
この投稿に、ファンからは「同じ髪型とポーズでそっくり」「可愛すぎる」「名前呼ばれて喜ぶの可愛らしい」「楽しそうで癒される」などの声が上がっている。
maiとタレントのJOYは、バラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月にわたなべ麻衣からmaiへ芸名を変更した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳モデル「おめかししてて可愛い」楽屋での娘との2ショット
◆mai、娘との2ショット公開
maiは「楽屋で待ってる間爪を塗ってもらったり髪を巻いてもらったりしてご機嫌なはーちゃん」とコメントし、楽屋とみられる場所で指を曲げて爪を見せ、ロングヘアを巻いた娘と同じポーズの自身の2ショットを公開。「企画の中でM!LKの塩崎さんに『はーちゃん』と名前を呼んでもらえてとっても嬉しそうでした」と5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）とのエピソードもつづっている。
◆maiの親子ショットに反響
この投稿に、ファンからは「同じ髪型とポーズでそっくり」「可愛すぎる」「名前呼ばれて喜ぶの可愛らしい」「楽しそうで癒される」などの声が上がっている。
maiとタレントのJOYは、バラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。2026年1月にわたなべ麻衣からmaiへ芸名を変更した。（modelpress編集部）
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