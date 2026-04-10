ME:I・SUZU（山本すず）、“変装なし”ディズニーショット公開「オーラが一際違う」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）が4月9日、グループ公式Instagramで東京ディズニーリゾートで満喫する姿を公開し、話題となっている。
【写真】ME:Iメンバー「オーラが一際違う」な“変装なし”ディズニーショット
SUZUはカバンやハートマークなどの絵文字をつづり、写真を複数枚投稿。ピンク色の髪にグレーのニットとデニムを合わせ、変装などをせずお土産を選んだり、アトラクションの前でポーズをとるなどディズニーリゾート内の様々な場所を満喫しているショットを公開している。
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「夢の国が似合いすぎてる」「天使みたい」「透明感すごい」「遭遇したかった」「オーラが一際違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ME:Iメンバー「オーラが一際違う」な“変装なし”ディズニーショット
◆SUZU、ディズニー満喫ショット公開
SUZUはカバンやハートマークなどの絵文字をつづり、写真を複数枚投稿。ピンク色の髪にグレーのニットとデニムを合わせ、変装などをせずお土産を選んだり、アトラクションの前でポーズをとるなどディズニーリゾート内の様々な場所を満喫しているショットを公開している。
◆SUZUの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「夢の国が似合いすぎてる」「天使みたい」「透明感すごい」「遭遇したかった」「オーラが一際違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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