【アヲハタ】2日間限定「モーニングスタンド」 計800食 無償提供 / “朝食食べない若者”向け、タカキベーカリーや広島県と共同

アヲハタは、4月18日･19日の2日間限定で、朝食応援イベント「アヲハタ モーニングスタンド」を、広島PARCO本館のイベントスペースで開催する。

タカキベーカリー、広島県健康福祉局健康づくり推進課と共同で実施するもの。若年層をターゲットに、アヲハタのジャムとタカキベーカリーのパンを使用したオリジナルの朝食メニュー計800食を、キッチンカーで無償提供する。参加にはアヲハタ公式SNSのフォローが必要で、予定数量がなくなり次第終了となる。

県が行った調査で、30代以下の世代では約6人に1人が朝食をほとんど食べないという結果が判明した(「広島県民健康意識調査報告書」令和6年度)。若年層をターゲットに据え、朝食習慣の定着と健康を後押しするイベントとして実施する。

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〈アヲハタ×タカキベーカリー、4種のメニューを用意〉

低糖度ジャム「アヲハタ55」と、タカキベーカリーの「石窯パン」「バラエティブレッド」を組み合わせ、イベント限定の朝食メニューを4種類用意した。すべてのセットに、「アヲハタ55 レモンママレード」を使ったレモンティーと、「同 リンゴ」を添えた「アップルパイ風ヨーグルト」が付く。

開発には安田女子大学管理栄養学科の学生も加わった。「朝起きるのが楽しみになるような朝食」をテーマに、若者の視点で食材の組み合わせにこだわったという。ラインアップは以下の通り。

◆「オレンジママレードのハムチーズトースト」

タカキベーカリーの「石窯モーニングフランス」に、ハムとチーズ、「アヲハタ55 オレンジママレード」をのせ、甘じょっぱい味わいが楽しめるメニューに仕上げた。

◆「アンズとカマンベールチーズのカスクート」

「ソフトカスクート」に、カマンベールと「アンズ」ジャムをサンドした。

◆「イチジク&ブルーベリーとクリームチーズのパン」

「石窯レーズン&くるみ」に、「ワイルドブルーベリー」と「イチジク」の2種類のジャム、ナッツを添えた。香ばしいパンとフルーツの甘みを味わえる。

◆「白桃&グァバとミルクブレッド」

「阿蘇牛乳のミルクブレッド」と「白桃&グァバ」のジャムを組み合わせた。ミルクの甘みと果実の香りが楽しめる、デザート感覚の一品に仕上げた。

同社は体験型イベントを通じて、若年層の朝食への関心を高め、「毎日朝食を食べる」という行動変容につなげることを目指す。また当日は、家庭でも継続して朝食を楽しめるようパンフレット配布などで情報提供も行う。

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〈イベント概要〉

開催日: 2026年4月18日(土)、19日(日)

実施時間: 10:00〜15:00

場所: 広島PARCO 本館1F イベントスペース(広島県広島市中区本通10-1)

内容: アヲハタ公式SNSのフォローで朝食メニューを数量限定で無償提供

配布数量: 800食

※数量限定でなくなり次第配布終了。配布数量は変更となる場合がある。

※イベントの開始時間を変更する場合がある。

※実施内容は予告なく変更･終了する可能性がある。

※小雨決行となる。