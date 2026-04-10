【Galacticシリーズ 紫舞那 司祭】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：10,560円 豪華版：12,430円

海外のホビーメーカー「Otherwhere」は、アクションフィギュア「Galacticシリーズ 紫舞那 司祭」を2027年1月に発売する。価格は通常版が10,560円、豪華版が12,430円。

本製品は、イラストレーターのDISH氏が描いた黒金を纏う妖艶な神殿司祭「シブナ（紫舞那）」を、同社のアクションフィギュア「Galacticシリーズ」から1/12スケールで商品化したもの。

しなやかなボディラインと重厚な装飾表現、質感にこだわった彩色により、幻想的な世界観を余すことなく再現しており、全身可動仕様に加え、眼球可動ギミックを搭載し、繊細な視線演出ができる。

標準のボディスーツに加え、リアル布製衣装も付属しており、さらに付け替えフェースパーツ・ハンドパーツなど豊富な付属品で、多彩なポージングを楽しむことができる。

また豪華版では、胸元の衣装を変更できる「付け替え胸部パーツ」が付属している。

「Galacticシリーズ 紫舞那 司祭」

豪華版付属パーツ「付け替え胸部パーツ」

仕様：塗装済み完成品アクションフィギュア スケール：1/12スケール サイズ：高さ 約170mm 素材：PVC、ABS、POM セット内容フィギュア本体フル可動眼球付フェースパーツ×3(本体装着分含む)付け替えハンドパーツ×3セット(本体装着分含む)ゴールドブレスレット×2前髪用メタルパーツ武器布製マント眼球調整棒台座セット＜豪華版のみ＞付け替え胸部パーツ

(C)DISH

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。