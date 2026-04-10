＜むっちゃんのことをもっと知りたい＞物怖じすることなく、必要なことを伝えた看護師「むっちゃん」に惹かれる紗綾。その出会いが紗綾の心に新しい灯をともすことに…
結婚10年目。子どもにも恵まれ、共働きで家事や育児を分担しながら暮らす夫・五代敦史(40歳)と妻・五代紗綾(37歳)。マンション購入の話も進み、周囲から見れば“いい夫婦（1122）”に映っていました。しかし春のある夜、妻から突然「好きな人がいる」「娘と二人で出ていきたい」と告げられて――。
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迷惑じゃないです
【１】
【２】
足首をひねって倒れた妻を責め立てる夫。
その夫に対し、毅然とした態度で接した看護師の”むっちゃん”。
「ご本人に聞いているので黙ってください」
さっきはありがとうございました
【３】
【４】
物怖じすることなく、必要なことをしっかり伝えた”むっちゃん”。
気を遣った物言いで、荒立てないようその場をおさめた紗綾。
お互いを補完するようなやりとりを前に、どこか惹かれあう二人。
その場で連絡先を交換することに。
むっちゃんのことをもっと知りたいと思った
【５】
「むっちゃんといることで世界が広がっていく気がした」
母でも妻でもない、一人の自分を見てくれる存在。
「自信を持って」と引き上げてくれるむっちゃんとの出会いが、紗綾の心に新しい灯をともすことにーー。
※本稿は、『1122 五代夫婦の場合(1) 』（講談社）の一部を再編集したものです。