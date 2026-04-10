「順番違くね？？？」モー娘。牧野真莉愛、4月11日からの春ツアーで卒業へ。「ちょっと待て理解が追いつかない」
モーニング娘。'26の公式X（旧Twitter）は4月9日に投稿を更新。11日より開催の春コンサートツアーをもって、メンバーの牧野真莉愛さんが同グループおよびハロー！プロジェクトの卒業を発表しました。
【投稿】牧野真莉愛の卒業発表に賛否の声
牧野さん本人からは「思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい」との申し出があり、その意思を尊重し卒業という結論に至ったとのことです。牧野さんはハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年にわたり活動してきました。
コメントでは「12年もやってるのなら本人の希望は通るべき。今後も応援していまーす」「春ツアーで卒業、突然の事なので驚きました。卒業の話はあってもおかしくないとは思いはしたけど」「せめてもう1年くらい残ってほしかった」「順番違くね？？？？ どーなーってんのーーーーー」「ちょっと待て理解が追いつかない」「耐えられない」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】牧野真莉愛の卒業発表に賛否の声
約12年の活動に幕、「次の夢へ向かっていきたい」同アカウントは「モーニング娘。'26 牧野真莉愛の卒業に関するお知らせ」として、牧野さんが「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」をもってモーニング娘。'26並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表。
コメントでは「12年もやってるのなら本人の希望は通るべき。今後も応援していまーす」「春ツアーで卒業、突然の事なので驚きました。卒業の話はあってもおかしくないとは思いはしたけど」「せめてもう1年くらい残ってほしかった」「順番違くね？？？？ どーなーってんのーーーーー」「ちょっと待て理解が追いつかない」「耐えられない」など、さまざまな声が寄せられています。
6月6日がツアー最終日同ツアーは11日の東京・立川ステージガーデンを皮切りに、北海道、福岡など全国を回り、6月6日のNHK大阪ホールが最終日です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)