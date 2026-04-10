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ChatGPTは翻訳や文章生成やプログラミングなんかは得意ですが、時間を測ることに関してはキッチンタイマーに劣るんですって。

OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、カウント機能がまともに動くようになるにはあと1年はかかるだろうって言っています。でも、ChatGPTは「いいえ、私はできます！ 」と言い張っていて、ちょっと面白い展開になっているんですよ。

ChatGPTは時間経過をでっち上げてしまう

あるTikTokユーザー（@huskistaken）がChatGPTに「1マイル走る時間を計って」と頼みました。すると、AIは裏で時計を動かす代わりに、それらしいタイムをその場ででっち上げました。

@huskistaken I swear I was faster ♬ original sound - Husk

このときの様子をまとめた動画がSNS上で話題になっており、サム・アルトマンが言及することになりました。

苦笑いを浮かべながら「それはすでに知られている問題だね」と素っ気なく認め、「カウント機能がまともに動くようになるには、あと1年はかかる」と付け加えました。数兆ものパラメータを持ち、人類の知識を網羅したはずのAIですが、「1、2、3……」と秒を刻むだけの能力を実装するのに、これほどの時間を必要とするのでしょうか。

AIにとって「時間」は難しい

実は、大規模言語モデルにとって「流れる時間」という概念は極めて不透明な領域です。AIはあくまで「次に続く可能性の高い言葉」を予測しているだけで、リアルタイムの物理的な経過とリンクしていません。だから、ChatGPTに、「会話が始まってからどれくらい経過したでしょうか」と聞いても、その場しのぎの時間を答えます。

これはChatGPTに限ったことでなく、ほとんどのモデルが苦手としているテーマで、例えば、時計の画像を見せても、それが何時を指しているのか読み取るのには苦労しますし、画像生成モデルに特定の時刻を指す時計を生成させようとしても、望んだ結果が得られることはほとんどありません。

アルトマンが否定しても「自分は時間を測れる」と主張

ちなみに、サム・アルトマンが「ChatGPTは時間をはかれない」とコメントした動画をChatGPTに見せて「あなたを作った人が『時間を測れない』と言っているよ」と言ったところ、ChatGPTは「いや、私はできるよ」と主張しました。

@huskistaken What’s going on… Full reaction vid @Mostly Human Media ♬ original sound - Husk

なので、実際に「1マイル走るからタイムを測って」と頼むと、「7分42秒でした」とやはり当てずっぽうの時間を言いました。まるで漫才のような綺麗なオチ。シュールすぎて笑ってしまいました。

それにしても、本当に1年後にはタイマーが実装されるのでしょうかね。