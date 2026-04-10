気象庁は4月9日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

【画像で見る】「かなりの高温」予想される地域一覧 気温予想を見る

「高温に関する早期天候情報」は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今回は北陸や東海、近畿など広い地域を対象に発表されました。

各地で15日頃から「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があるとして、注意が呼び掛けられています。

近畿地方では5日間平均気温の平年差＋2.6℃以上となると予想

近畿地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、11日頃までと15日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

4月15日頃からかなりの高温となる見込みで、5日間平均気温の平年差＋2.6℃以上となると予想されています。

気象庁では、農作物の管理等に注意するとともに、今後の気象情報等に留意するよう呼び掛けています。

（近畿地方各地の天候や気温の見通しはこちらから確認できます）

その他地域の情報は？ 各地で“著しい高温”となる見込み…

そのほかの地域の気象情報については、次のとおりです。

【北陸地方】

4月15日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.4℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多い見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等や、積雪の多い地域ではなだれに注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

東海地方は12日頃までと15日頃から“かなり高い”見込み…今後の気象情報に留意を

【東海地方】

4月15日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、12日頃までと15日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

中国地方は平年差＋2.4℃以上か

【中国地方】

4月15日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.4℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、11日頃までと15日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

四国地方は14日頃から「かなりの高温」 農作物の管理に注意を

【四国地方】

4月15日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

四国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、11日頃までと14日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

九州北部地方は平年差＋2.3℃以上か 暖かい空気が流れ込みやすく…

【九州北部地方（山口県を含む）】

4月15日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、11日頃までと15日頃からはかなり高くなる見込みだということです。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

九州南部・奄美地方 向こう2週間は暖かい空気に覆われやすく高温の日が多い予想

【九州南部・奄美地方】

4月15日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.1℃以上

九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、かなり高い日も多いでしょう。

気象庁は、農作物の管理等に注意するほか、今後の気象情報等に留意するよう呼びかけています。

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