坂本龍一さん最後のピアノソロ『Opus』無料野外上映会決定 『KAGAMI』日本初公開に先駆け
6月27日、大阪・グラングリーン大阪内の文化装置「VS.」にて、坂本龍一さんのピアノ演奏を三次元的に捉え、複合現実の空間に立ち上げるMixed Reality作品『KAGAMI』が日本で初めて公開される。
【ライブ写真】緊張感と親密さが静かに共存…ライブ『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』のステージ写真
『KAGAMI』は、坂本さんによる新たな音楽体験として、2023年のニューヨークプレミア以降、世界各国・地域でチケットが即完売するなど、大きな話題となっている。
同上演に先駆け、ゴールデンウィーク最終日の5月6日午後7時から、大阪・うめきた公園 ロートハートスクエアうめきたにて、坂本さんの最後のピアノソロ演奏を収めたフィルムコンサート『Ryuichi Sakamoto | Opus』の特別野外上映会が開催される。誰でも自由に参加できる一夜限りの特別な無料上映会となる。
昨年9月、延べ5000人近い来場者を記録し、広場を埋め尽くす観客とともに大きな話題となった特別野外上映会が、今年も開催される。この企画は、坂本さんの演奏を通じて次世代が新たな息吹を感じ取り、その種が未来へとつながっていくことを願って企画された上映会。演奏をより豊かな音で届けるため、会場全体を包み込むサラウンドシステムが設置される。
スクリーンに映し出されるのは、長年コンサートやレコーディングで愛用したカスタムメイドのヤマハ・グランドピアノに向かう坂本さんの姿。選曲は本人による全20曲で構成され、代表曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」から、最後のアルバム『12』の楽曲、さらにピアノソロでは初披露となるYMO時代の名曲「Tong Poo」まで、その軌跡をたどる。
この撮影を終えた坂本さんは「アレンジ、選曲も慎重に時間をかけてやった。自分としては、ここにきて、割と新境地かなという気持ちもあります」と語り、さらなる創作への意欲を明かした。全幅の信頼を寄せた監督と撮影クルーによる全編モノクロームの映像は、その「発見」の瞬間をも捉えたかのような、親密かつ静謐な唯一無二の世界を創り上げている。
■『Ryuichi Sakamoto | Opus 月夜の特別上映』
日時：5月6日（祝日・水） 午後7時上映スタート
会場：大阪・うめきた公園 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
【ライブ写真】緊張感と親密さが静かに共存…ライブ『Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2012』のステージ写真
『KAGAMI』は、坂本さんによる新たな音楽体験として、2023年のニューヨークプレミア以降、世界各国・地域でチケットが即完売するなど、大きな話題となっている。
昨年9月、延べ5000人近い来場者を記録し、広場を埋め尽くす観客とともに大きな話題となった特別野外上映会が、今年も開催される。この企画は、坂本さんの演奏を通じて次世代が新たな息吹を感じ取り、その種が未来へとつながっていくことを願って企画された上映会。演奏をより豊かな音で届けるため、会場全体を包み込むサラウンドシステムが設置される。
スクリーンに映し出されるのは、長年コンサートやレコーディングで愛用したカスタムメイドのヤマハ・グランドピアノに向かう坂本さんの姿。選曲は本人による全20曲で構成され、代表曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」から、最後のアルバム『12』の楽曲、さらにピアノソロでは初披露となるYMO時代の名曲「Tong Poo」まで、その軌跡をたどる。
この撮影を終えた坂本さんは「アレンジ、選曲も慎重に時間をかけてやった。自分としては、ここにきて、割と新境地かなという気持ちもあります」と語り、さらなる創作への意欲を明かした。全幅の信頼を寄せた監督と撮影クルーによる全編モノクロームの映像は、その「発見」の瞬間をも捉えたかのような、親密かつ静謐な唯一無二の世界を創り上げている。
■『Ryuichi Sakamoto | Opus 月夜の特別上映』
日時：5月6日（祝日・水） 午後7時上映スタート
会場：大阪・うめきた公園 ロートハートスクエアうめきた
入場無料