ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が４月９日、２６年１月１日から４月５日までの世界の主要レースを対象に「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。レーティング１１８ポンド以上の２３頭が掲載された。

ランキングトップは、前回同様に１２８ポンドで香港調教馬のカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が選出された。期間外だが、４月６日に行われた香港スプリントカップ・Ｇ２では単勝１・０倍の支持を受け、ほぼ馬なりで連覇を達成。キャリア１９連勝中と圧倒的な強さを見せている。

第２位は１２４ポンドで香港調教馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）。日本調教馬トップはフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）で１２３ポンドを獲得し、全体３位。上位３頭にランキングの変動はなかった。

日本調教馬は、フォーエバーヤングを含め８頭掲載され、大阪杯を制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が１２２ポンドで第４位タイ。ディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）、大阪杯２着のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が１２０ポンドで第９位タイにランクインした。

フェブラリーＳ勝ちのコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）、高松宮記念連覇のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が１１９ポンドで第１３位タイ。ウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）、ダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が１１８ポンドで第１８位タイとなっている。