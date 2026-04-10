フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さん。長女の小学校入学式に出席したことを報告した。

１０日、自身のインスタグラムで「長女の入学式 令和元年生まれがもう小学生になってる…という時の流れの速さ 写真は天気が悪くなる前に７分咲きくらいで撮りました」と真新しいランドセルを背負った娘と記念撮影。

４児の父である織田さん。長女は「４人の中で１番しっかりしてるんちゃうかくらいすたすたと登校」と堂々としていたそうで、「そんな背中見てるとぐっとくる…」と成長に感動。「いっぱい勉強して友達沢山作って頑張ってね〜って思うけど 大切なお知らせのプリント出すのと宿題ちゃんとするで本当十分なのでそこは頑張ってくれ〜」と呼びかけた。

フォロワーからは「かわいい〜」「入学おめでとうございます 可愛らしい」「パパにちょっと似てるんかなぁ」「本当に凛々しいお顔のお嬢さんですね めちゃ可愛いです」「パパにもママにも似てて可愛い」「とてもお利口さんのお顔立ち」などの声が寄せられている。

織田さんは７歳から競技を始め、２０１０年バンクーバー五輪７位。１３年に一度引退も、２２年に復帰。１０年に中学校時代の同級生だった妻と結婚。３月には「長男は無事志望校に合格」と明かしていた。