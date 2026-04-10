春キャベツ＆新玉ねぎの作り置き『旬を味わうコールスロー』味が決まるコツも伝授！

やわらかく甘みのある春キャベツと新玉ねぎで作る、季節のコールスロー。

基本のコツを押さえれば、さらにおいしい一皿に。作り置きできるので、お弁当にも活躍しますよ♪

『コールスロー』のレシピ

材料（作りやすい分量）

春キャベツ……1/4個（約300g）

新玉ねぎ……1/4個（約50g）

にんじん……1/5本（約30g）

ハム……2枚（約20g）

塩……小さじ2/3

〈ドレッシング〉

マヨネーズ……大さじ3

砂糖……小さじ1

酢……小さじ1

サラダ油……小さじ1

こしょう……少々

作り方

（1）春キャベツはせん切りにする。新玉ねぎは縦に薄切りにする。にんじんは皮をむき、せん切りにする。ハムは半分に切ってから、横に細切りにする。ボールにキャベツ、玉ねぎ、にんじんを入れ、塩をふって全体になじませる。10分おき、水けをよく絞ってからボールに戻し入れる。

（2）〈ドレッシング〉の材料を混ぜ合わせ、（1）のボールに加える。ハムを加え、全体をさっくりとあえる。

保存期間

冷蔵で3〜4日。

おいしく作るコツ

せん切りにした春キャベツに塩をなじませ、出てきた水分をしっかり絞ると味がぼやけません。ドレッシングであえるときは空気を入れるようにふわっと混ぜると柔らかく仕上がります。

シンプルだからこそ、ちょっとしたコツでおいしさが変わります。手軽に取り入れられて、毎日にうれしい一品。お弁当にも、ぜひ役立ててみてください。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）