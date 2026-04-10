元日向坂46齊藤京子、マックCMで“あやや”替え歌に反響「歌うますぎるだけでなく、こんなかわいい事ある？」
元日向坂46で俳優の齊藤京子が、マクドナルド公式Xで10日に公開されたひるまックのCMに出演。松浦亜弥の楽曲「Yeah! めっちゃホリディ」の替え歌で「Yeah! めっちゃウィークディ」を披露して話題となっている。
【写真】うますぎ！マックCMで“あやや”替え歌を熱唱する齊藤京子
「Yeah! めっちゃウィークディ 平日はマック希望 Yeah! ズバッとランチタイム トクトクで昼したい」という歌い出しで、齊藤が家のベランダでお昼にマクドナルドを食べている様子を描いている。
8日には、音無しで口元だけが映されたレコーディングの様子が公開され、「齊藤京子ではないか」と注目が寄せられていた。そんな中、このCMが公開されるとSNSでは「やっぱり！」「さすがの歌唱力！」「歌うますぎるだけでなく、こんなかわいい事ある？」「お口にソースつけてて、かわええ」「あややをきょんこが！粋な演出だね」などの反響が寄せられている。
【写真】うますぎ！マックCMで“あやや”替え歌を熱唱する齊藤京子
「Yeah! めっちゃウィークディ 平日はマック希望 Yeah! ズバッとランチタイム トクトクで昼したい」という歌い出しで、齊藤が家のベランダでお昼にマクドナルドを食べている様子を描いている。
8日には、音無しで口元だけが映されたレコーディングの様子が公開され、「齊藤京子ではないか」と注目が寄せられていた。そんな中、このCMが公開されるとSNSでは「やっぱり！」「さすがの歌唱力！」「歌うますぎるだけでなく、こんなかわいい事ある？」「お口にソースつけてて、かわええ」「あややをきょんこが！粋な演出だね」などの反響が寄せられている。