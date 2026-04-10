織田信成、小1長女との“顔出し”親子2ショット添え入学式を報告「パパにもママにも似てて可愛い」「こんなに大きく」「可愛いランドセル」 4児の父
4児の父で、フィギュアスケート解説者・タレントの織田信成が10日、自身のインスタグラムを更新。長女の小学校の入学式に出席したことを報告し、ランドセル姿の長女との“顔出し”親子2ショットを披露した。
【写真】「パパにもママにも似てて可愛い」織田信成＆ランドセル姿の長女の“顔出し”親子2ショット ※3枚目
織田は「令和元年生まれがもう小学生になってる…という時の流れの速さ」としみじみ。投稿した写真について「天気が悪くなる前に7分咲きくらいで撮りました」と説明し、桜の下で笑顔を浮かべる長女のソロショットも紹介した。
新生活を迎えた長女は「4人の中で1番しっかりしてるんちゃうかくらいすたすたと登校」しているといい、「そんな背中見てるとぐっとくる…」と織田。
「いっぱい勉強して友達沢山作って頑張ってね〜って思うけど 大切なお知らせのプリント出すのと宿題ちゃんとするで本当十分なのでそこは頑張ってくれ〜」と、愛情たっぷりにエールを届けた。
コメント欄には「ご入学おめでとうございます」「あっという間にこんなに大きくなられて！」「本当に凛々しいお顔のお嬢さんですね めちゃ可愛いです」「パパにもママにも似てて可愛い」「とても可愛いランドセル」「楽しい学校生活を送れますように」などと、さまざまな声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。
【写真】「パパにもママにも似てて可愛い」織田信成＆ランドセル姿の長女の“顔出し”親子2ショット ※3枚目
織田は「令和元年生まれがもう小学生になってる…という時の流れの速さ」としみじみ。投稿した写真について「天気が悪くなる前に7分咲きくらいで撮りました」と説明し、桜の下で笑顔を浮かべる長女のソロショットも紹介した。
「いっぱい勉強して友達沢山作って頑張ってね〜って思うけど 大切なお知らせのプリント出すのと宿題ちゃんとするで本当十分なのでそこは頑張ってくれ〜」と、愛情たっぷりにエールを届けた。
コメント欄には「ご入学おめでとうございます」「あっという間にこんなに大きくなられて！」「本当に凛々しいお顔のお嬢さんですね めちゃ可愛いです」「パパにもママにも似てて可愛い」「とても可愛いランドセル」「楽しい学校生活を送れますように」などと、さまざまな声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。