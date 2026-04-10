お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。Mー1グランプリの賞金について語った。

松井は芸歴8年目でMー1グランプリで連覇達成と伝えられ、「覇道を歩ませてもらってて」と平然と語った。

私生活では大和証券副会長の父を持つ華麗なる一族。この日進行役を務めたフリーアナウンサーの森香澄から「ケムリさんもその自覚はある？」と問われ、松井は「いや、あります、あります」と断言した。

「一応中、高私立行かせてもらって、大学も慶応の法学部行かせてもらっているんで。正直芸人になってなかったら、もうちょっと日本のGDPに貢献できたと思いますよ」と話して笑わせた。

森は「Mー1の賞金1000万円もらったじゃないですか。それってどうされたんですか」とも質問。松井は「まあその、1000万円はあってもなくてもっていう感じなので」と淡々。

タレントのいとうあさこが「相方に全部あげるみたいなのを（優勝）1年目の時言ってなかったっけ」と確認すると、「2023年のMー1の賞金は、全部相方にあげました」とぶっちゃけ。タレントのアンミカは「なんか七福神に見えてきた」と驚いた様子で語った。