男女2人組YouTuber、パパラピーズの女性メンバー、タナカガが10日までに個人のYouTubeチャンネルを更新。父親が死去したことを明かした。

タナカガは過去の動画で、母親の離婚・再婚により父親が3人いたという複雑な家庭環境を明かしていたが、今回の動画では中学時代に父親の不倫により家庭崩壊し極貧生活を送ることになったと振り返るとともに、「そのお父さん、3人目やねんけど、最近3人目のお父さん死んだんですよ」と明かした。

その父が家を出て行ってからは一度も会っていないというが、幼少期から小学6年くらまでは一緒に暮らしていたため、血縁関係はないものの、「私の人生の中では“お父さん”っていう人やった」という。「別に好きじゃないし、何の未練も残っていないし、会いたいと思ったことも1回もなかった」というが、母親から死去の連絡を受け「その日、夜ご飯を食べながら泣いたの。号泣した」と振り返りながら「ヤバい…」と涙ぐむ様子を見せ、「死んでるから話は違うのかもしれないけど、全然会ってなくても、こんだけわけわからんことされても親のことってほんまに心の底から嫌いになられへんのやな」としみじみと話した。

タナカガは22年10月に一般男性と結婚。24年7月に第1子となる女児を出産したことを報告した。