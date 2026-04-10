【ケダモノジマ】 【異世界全図-村・ダンジョン・魔王城・etc 全てマッピングする旅-】 【少女狂恋フォリ・ア・ドゥ】 4月10日 配信開始

「ケダモノジマ」

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viviONは出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「ケダモノジマ」、「異世界全図-村・ダンジョン・魔王城・etc 全てマッピングする旅-」、「少女狂恋フォリ・ア・ドゥ」の3作品を、4月10日より各電子書籍ストアで配信する。

「ケダモノジマ」

作画：Oma-Sei

原作：橋宗三世

【あらすじ】

「こんなの生まれて初めて…気持ちよすぎてコワいよぉ…！」

生来の自然愛ゆえ、動物に行き過ぎた愛情で接してしまう変態探検家・江戸川。

彼は船旅のさなか地図にない島へ漂着し、そこで動物をヒト形に進化させた生命体『人獣』の女性・キャニーに命を救われる。

実はこの島は、マッドサイエンティスト・茂呂がパトロンに奉仕する人獣を量産するため作った実験島で…!?

茂呂から「実験に協力して人獣のハーレムを作れなければ生きたまま精巣を奪う」と脅され、不承不承依頼を引き受けることになった江戸川。

果たして彼は、持ち前の「獣愛」を駆使し、島に棲む全ての人獣たちを堕とせるのか…!?

前代未聞のアニマル・エロティック・サバイバル!!

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「異世界全図-村・ダンジョン・魔王城・etc 全てマッピングする旅-」

マンガ：NIMI

原案：御崎そら

【あらすじ】

「この地図は、君が…？」

熟練のA級冒険者を前に、一人の少年が差し出したのは未到達ダンジョンを克明に測量した、あまりにも緻密な地図だった。

その地図は、作成者の若さという偏見を覆す知性と、異常なまでの探求心から生まれた産物。

ひたすら歩き、測り、未知の世界を切り開く。静謐にして壮大な、知識と探求の旅。

□「異世界全図-村・ダンジョン・魔王城・etc 全てマッピングする旅-」を読む

「少女狂恋フォリ・ア・ドゥ」

著者：烏美壱子

【あらすじ】

「貴女のこと、狂おしいほど、愛死てる――。」

絶海の孤島に佇む女学校では最近、生徒たちが世にも美しい死体で発見されるおぞましい事件が多発していた。

外部との連絡を断たれ「軟禁」された少女たち。

その一人・水瀬真珠は、とある理由より周囲から自分が犯人と疑われるのでは…と気の休まらない日々を送っていた。

そんな彼女の憧れは、全校生徒のアイドル・瑠璃原紫子。紫子を想うひと時が、真珠にとって数少ない癒しでもあった。

だがそんな密心を嘲笑うかのように、今日もか弱き乙女がその鮮血を月夜に捧ぐ…。

一体犯人は誰なのか、そしてその目的は？

耽美的筆致で紡がれるガールズ・サイコ・サスペンス。

次の標的は、貴女かもしれない――。

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