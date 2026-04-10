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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「読売３３３」が１７位にランクアップしている。



金融庁は１日、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）のつみたて投資枠の対象となる株価指数に、「読売株価指数（読売３３３）」と、日本取引所グループ<8697.T>の「ＪＰＸプライム１５０指数」を追加したと発表した。これにより、これらの株価指数に連動する投資信託をつみたて投資枠の対象商品として組成することが可能となる。



２６年度の税制改正関連法の成立を受けて、金融庁が３月３１日に告示を改正し、１日から適用された。これまで、つみたて投資枠の対象となる国内の株価指数は、日経平均株価やＴＯＰＩＸなど４種類に限られていたが、対象商品が拡充されることになる。これに伴い、アセットマネジメントＯｎｅは１日に「たわらノーロード 読売３３３」を設定。三菱ＵＦＪアセットマネジメントの「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（読売３３３）」「つみたて日本株式（読売３３３）」とともに、ＮＩＳＡの「つみたて投資枠」が利用できるようになる。



「読売３３３」は、２５年３月２４日に算出・公表がスタートした指数で、日本を代表する３３３の銘柄で構成され、全ての構成銘柄を同じ比率で組み入れる「等ウエート」で算出していることが最大の特徴。大型株だけに偏りにくく、中小型も含めて日本株全体に分散しやすいことから存在感を増しており、今回のＮＩＳＡつみたて投資枠への採用で、さらに注目度が高まりそうだ。



出所：MINKABU PRESS