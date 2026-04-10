「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在で、Ｓａｎｓａｎ<4443.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１０日の東証プライム市場でＳａｎｓａｎが続落。同社は名刺管理サービスの最大手。ソフトウエアサービスを提供する「ＳａａＳ」を人工知能（ＡＩ）が代替する「ＳａａＳの死」に対する警戒感が高まるなか、同社の株価も年初から大幅に下落した。ただ、足もとでは、機関投資家などからは事業内容を精査したうえで株価が大幅に下落した銘柄の安値を拾う動きも出ている様子だ。同社はきょう１０日に決算発表を予定しており、その結果への市場の反応が注目されている。



出所：MINKABU PRESS