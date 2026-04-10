拒否柴発動…！？お店に入りたくて盛大に駄々をこねる柴犬の姿に「可愛すぎる」「買ってあげたい」
【写真を見る】こんな「拒否」の仕方あったんだ…！アピールが可愛すぎる柴犬の姿が話題
散歩中にピタッと止まる、地面に張り付いて動かないなど、独特の行動で知られる柴犬。
そんな姿は「拒否柴」と呼ばれ、その愛らしさが多くの人の心をつかんでいます。
そんな「拒否柴」っぷりを意外な場所で見せてくれたワンちゃんの姿が、SNSで話題になりました。
いったい、どんな投稿だったのでしょうか。
■お店に入りたい柴犬
投稿したのは、Ｘユーザーの柴犬茶々麻呂之介（@chachamarock）さん。
飼い主さんと一緒に歩いていた茶々麻呂之介くんが、あるお店の前で突然ストップ。
その場に寝ころび、まるで「ここに入りたい！」と言わんばかりに動かなくなってしまったのです。
飼い主さんにリードを引かれても、起き上がる気配はなく、目線の先はお店。
そのうち、駄々をこね始める姿がなんとも愛らしい…！
その姿に、「柴犬らしい」「可愛すぎる」「入れてあげたい」といったコメントが寄せられ、投稿には4万いいねを集めました。
飼い主さんにこの時の状況についてお伺いすると、
「毎回こちらのモールに寄る度に、帰る前は必ず飼い主がこのお店に寄って飲み物を購入して帰ります。
また、家の近所の行きつけの珈琲屋さんに行くとマスターがおやつをくれるので、"コーヒーの香りがする所は良いことが起きる"と思っているのかもしれません」
と教えてくださいました。
この後、茶々麻呂之介くんは5分以上は粘っていたそうですが、最後は飼い主さんが抱っこして退場したとのこと。
茶々麻呂之介くんの強い意志とその愛らしさに、思わず笑みがこぼれてしまいますね。
■飼い主さんにインタビュー！
今回の投稿について、飼い主さんにお話を伺いました。
――こちらのポストへの反響についてはいかがでしたか？
「まさかこんなにウケるとは思いもしませんでした！大変驚いております。
茶々麻呂之介はこの記事がバズったのを知っているのか、毎回お家芸のようにこちらのお店前で駄々をこねて帰ります」
――印象に残ったコメントがあれば教えてください！
「"癒しをありがとう"というコメントは嬉しかったです」
――この時の飼い主さまのお気持ちは？
「よく拒否柴というものをする子なのですが、今回は盛大な拒否柴だったのでちょっと困りました。ですが、大きな声で言えませんが可愛くて愛おしく思ってしまいました」
この記事を投稿したあとから、このショッピングモールに行くと、毎回こちらのお店とペットショップで必ず"拒否柴"をして帰るという茶々麻呂之介くん。
飼い主さんによると、
「可愛いと言われて注目されるのが好きなようです。
地味な目立ちたがり屋さんなのかなと思います」
というエピソードも。
ペットショップで大好きなスタッフのお姉さんに会えなかった時に、「会えるまでここにいる！」と言わんばかりに、拒否柴を発動する姿も投稿されていました。
■「トースト（6枚切り）」の柴犬！？
そんな茶々麻呂之介くんの投稿の中で、思わず二度見してしまうのが、
「うちの柴犬はトースト（6枚）148kcalらしい」というコメントとともに投稿された1枚です。
飲食店で撮った写真を画像解析したところ、茶々麻呂之介くんが「トースト（6枚切り）」と判断されたようです…！
これには飼い主さんも、
「この解析結果を見た時は、飲み物を吹き出しそうになりました。1人しばらく爆笑しました！！ 面白すぎました」
と振り返ります。
投稿には、「なぜ6枚切り！？」「可愛すぎて食べられない」といったコメントが寄せられ、注目を集めました。
なお最近の変化について伺うと、
「最近はこちらのアプリを使用していないので変化はなしですが、きっとまたトーストでしょうね」
と話す飼い主さん。
思いがけない「トースト判定」に、茶々麻呂之介くんの新たな魅力が発見された、なんとも微笑ましいエピソードでした。
■マイペースな茶々麻呂之介くん
普段の茶々麻呂之介くんは、基本おとなしくマイペース。
どこでも寝られる不思議ちゃんな性格なのだそうです。
ドッグランでお昼寝する姿や、大好きな雪に埋もれて幸せそうな姿も投稿されていました。
そんな茶々麻呂之介くんの日常は、
柴犬茶々麻呂之介（@chachamarock）さんのＸで見ることができます！
愛らしい姿に癒やされる投稿がたくさんありますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
文＝早川みどり