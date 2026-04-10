『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）の公式Xで、Snow Manの阿部亮平のオフショットが公開された。

【写真】阿部亮平のソロショット／マックスポーズにも注目！阿部亮平ら『ナゾトレMAXXX』レギュラーメンバーのオフショット

■『今夜はナゾトレ』が『ナゾトレMAXXX』へ

4月2日より新番組『ナゾトレMAXXX』がスタートした。本番組は、30～40代女性がいま気になるさまざまな“〇〇界隈”の“シン常識”をMAXXX（＝最大限）クイズ形式で学べる番組。

2016年にスタートした『今夜はナゾトレ』が装いも新たにアップデートし、全国放送へと昇格する形で『ナゾトレMAXXX』として生まれ変わった。

阿部も引き続きレギュラーメンバーとして出演。4月9日放送回では居酒屋特集が組まれ、有田哲平（くりぃむしちゅー）率いる“イケオジ”チームと、阿部率いる“イマドキ”チームが、世代と感覚を武器に火花を散らした。

■上品さと華やかさを兼ね備えた着こなしの阿部亮平

公開されたオフショットで阿部は、グレーのセットアップに黒シャツを合わせたシックな装いを披露。黒シャツにはレースのような繊細なデザインが施され、首元にはリボンタイ風のアクセントも。上品さと華やかさを兼ね備えた着こなしで、華やかなスタジオセットの中でも存在感を放っている。

ファンからは「萌え袖かわいい」「華やかなセットに負けない美しさ」「顔小さい」「スタイル良き」「笑顔が最高」「薔薇に舘様の気配を感じてしまう」といった声が寄せられている。

■マックスポーズにも注目！阿部亮平ら『ナゾトレMAXXX』レギュラーメンバーのオフショット

Snow Man

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