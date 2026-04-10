韓国で大反響！CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを緊急リリース

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CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを4月10日に配信リリースした。

■「韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある」と現地のファンから大絶賛！

CUTIE STREETは『M COUNTDOWN』出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破。その勢いは衰えることなく（現在、760万回再生を記録）各国のユーザーから2万2,000件以上のコメントが寄せられており、さらに楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録し、韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Melon Daily Global J-pop Chart」「Apple Music トップ100：韓国」にも引き続きランクインを果たしている。

この反響を受け、『M COUNTDOWN』で披露したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを緊急リリース。「韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある」と現地のファンから称された、メンバーたちのキュートな韓国語による歌唱をぜひチェックしよう。

8月には日本武道館で2日間の単独公演、さらに7月25日・26日にはFC会員限定JTBオフィシャルファンツアー『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』で韓国に再上陸するCUTIE STREET。この先彼女たちが日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか注目だ。

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요?）」

■関連リンク

CUTIE STREET OFFICIAL SITE

https://cutiestreet.asobisystem.com/