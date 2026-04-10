木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ラジオ収録時のオフショットを公開した。

【写真】木村拓哉の最新オフショット／前髪を下ろしたヘアスタイル／過去のラジオオフショット

■木村拓哉「リスナーの皆んなからの気持ちと向き合えて、これまた楽しい時間になりました！」

木村が投稿したのは、マイクの前で頬杖をつきながらカメラを見つめる1枚。クリアフレームのサングラスにデニムジャケットを合わせたラフな装いが印象的で、さりげない姿にも変わらない存在感が漂っている。

とくに目を引くのは、ふわっと立ち上げた前髪。ラフな装いのなかに、洗練されたムードを添えている。

投稿では、「RADIO！ 1人喋り。リスナーの皆んなからの気持ちと向き合えて、これまた楽しい時間になりました！ ありがとうございました」と、ラジオの時間を振り返るコメントも添えられた。

木村はこれまでもラジオにまつわるオフショットをたびたび公開しており、今回もリスナーへの思いがにじむコメントとともに、収録時の様子を伝える投稿として注目を集めている。

■最近は前髪を下ろしたヘアスタイルが多かった木村拓哉

■木村拓哉のラジオ収録時オフショット