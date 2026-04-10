10日県内は、昼すぎにかけて非常に激しい雨が降るところがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。



前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。



薩摩・大隅地方では、10日昼前にかけて、種子島・屋久島地方では昼すぎにかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。





■雨や風の影響で交通機関に乱れ

気象台は土砂災害、低い土地の浸水などに注意を呼びかけています。薩摩・大隅地方では夕方にかけて、種子島・屋久島地方では夜遅くにかけて、局地的に積乱雲が発達し落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。

海の便を中心に交通にも影響が出ています。種子屋久高速船の午前の一部を除く全便や鹿児島と屋久島をつなぐフェリー屋久島2、甑島航路の高速船 甑島などが欠航となっています。



また、JR九州によりますと、10日午前7時半ごろ鹿児島本線の鹿児島中央駅から川内駅に向かっていた列車が伊集院駅で倒れていた竹に接触し、乗務員室の窓ガラスが割れました。乗員と乗客合わせて約200人にケガはなく、鹿児島中央駅と伊集院駅の間で一時運行を見合わせましたが、現在は再開しています。竹が倒れていた原因はわかっていませんが、雨や風の影響も考えられるということです。