俳優廣瀬智紀（39）が10日、インスタグラムのストーリーズを更新し、妻で女優の川栄李奈（31）と離婚したことを発表した。

廣瀬は「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告。「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています」と川栄に感謝。「彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」とした。

今後について「新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」と伝えた。

2人は18年10月、舞台「カレフォン」でダブル主演を務め、恋人役で共演。約半年の交際を経て、19年5月に結婚を発表した。同年11月に第1子、23年6月には第2子誕生を発表するなど子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打つことになった。

廣瀬は舞台を中心に活躍中で、昨年もミュージカル「憂国のモリアーティ」など立て続けに出演している。24年に川栄がトーク番組に出演した際は、周囲のサポートも得ながら、子育てとお互いの仕事をうまく両立している様子を明かしたこともあった。

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以下、発表全文

温かい応援をいただき、ありがとうございいます。

この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました。

これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。

彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。

今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります。

これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。

私事でのご報告となりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2026年4月10日

廣瀬智紀