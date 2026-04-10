日本ハム・新庄剛志監督が自身のInstagramを更新。9日の楽天戦にクローザーとして登板した柳川大晟投手のプレーに対し苦言を呈しました。

日本ハムは1点ビハインドの6回に打線が爆発。先頭・矢澤宏太選手からの3連打で同点に追いつくと、ノーアウト1、2塁から打席に入った清宮幸太郎選手が勝ち越しの3点ホームラン。万波中正選手に並ぶ両リーグトップタイの一発で、一挙4得点を奪い逆転に成功します。

投げては、そのウラから2番手として玉井大翔投手が登板。ノーアウト満塁のピンチでの登板となりましたが、まずは伊藤裕季也選手をサードゴロに打ち取ります。すると続くボイト選手を併殺打に仕留め、わずか2人で満塁のピンチを切り抜ける完璧なピッチングを披露しました。

この好投に、新庄監督も「ノーアウト満塁の大ピンチを死ぬほどいい男の玉井君が完璧な投球をしてくれました。本当に素晴らしい 有難う」とコメント。ワンバウンドとなった玉井投手の初球を上手く止めたキャッチャーの田宮裕涼選手についても「田宮君もあの難しいワンバンをよく捕ったよ 正直 キャッチャーだけはやりがいはあるけど、やりたくないポジション。素晴らしかった」と、そのプレーを絶賛しました。

一方、3点リードで迎えた最終回の9回。2アウト3塁の場面で、5番手としてマウンドに上がった柳川投手が投じた3球目はファースト方向への打球に。柳川投手もベースカバーに走りますが、判定はセーフ。リクエストでも判定は覆らず、内野安打の間に1点を失いました。

このプレーに対し、新庄監督は「柳川君のベースカバーはプロとして恥ずかしいプレーを見せてしまった 次はしっかりさせます」とコメント。連勝し7勝5敗と今年も序盤から調子を上げている日本ハムですが、気を抜かない姿勢を見せました。