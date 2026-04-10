バナナマン設楽統（52）が10日、フジテレビ系の情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。自転車の青切符で現金をだまし取る詐欺事件が起きたことにコメントした。

番組では、冒頭にニュースをランキング形式で伝えるボードで伝える5位が、4月から導入された自転車の違反行為に対して青切符制度で、4月4日、広島県呉市で自転車で通学していた高校生が男から「手信号しないといけんのよ」と声を掛けられて、その場で現金2000円をだまし取られた事件について特集した。

倉田大誠アナが「設楽さん、制度開始からまだ4日ですよ」と話した。設楽は「さっそくですよね。こういう制度が始まると必ずおきますけれど、高校生とかね…まあ、高校生に限らないけど始まったばかりだから『あっ、そうなのかな』って。ニュースでちらっと自転車も違反とられるなんて頭にあって…でも、直接払うってことはないから。切符切られて、後で、ってことですからね」と語った。

倉田アナは「まず、切符を切られたときは現金直接手渡しは絶対にないです。納付書というものが渡されて、あとで自分で振り込むというところ、警察も注意喚起しています。この自転車の新ルール、みなさんもあらためて確認してください」と注意を促した。