生田絵梨花が、SUPER BEAVERのカバー「青い春」を本日配信リリースした。

本楽曲は、4月22日に発売する初のアルバム『「I.K.T」〜I Know Tomorrow〜』のラストを飾る11曲目に収録される一曲であり、生田自身が出演する「三ツ矢サイダー」新TVCMでもオンエアされている。

多幸感あふれるシズル感満載のピアノロックサウンドに仕上がっており、これから訪れる季節にぴったりの楽曲に仕上がっているという。さらに、『I.K.T』Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンおよびプリオーダー＆ダウンロードキャンペーンも同日よりスタートした。ここでしか手に入らない特典も用意されているため、詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

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◾️SUPER BEAVER・柳沢亮太 コメント

ライブを観に来て下さったり、お見かけするバックシーンで我々のグッズを着用して下さっていたり、過去には楽曲を提供させて頂いたり…いつもありがとうございます！！と思い続けているのですが、ついにはSUPER BEAVERの楽曲のカバーまでして頂けるなんて！

リリース以降、我々もライブでずーっと披露し続けてきている「青い春」という楽曲ですが、生田絵梨花さんの歌声によってまた新たな表情を知れて嬉しい限りです！

是非みなさまにもウキウキお楽しみ頂けたら嬉しいなあと思います！

いくちゃん、本当にありがとう！

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◾️生田絵梨花 コメント

SUPER BEAVERさんの楽曲も大好きですし、ライブにも何度か行かせていただいているので、今回カバーさせていただけてとても光栄です。今回のCMでSUPER BEAVERさんの『青い春』をカバーすることを伺ったとき、驚きと喜びで前歯が飛び出たまま口が全然閉じられなくなってしまって（笑）。ずっとビーバースマイルみたいになってしまうぐらい嬉しかったです（笑）。本当にありがとうございます！！

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◾️アルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』

2026年4月22日（水）リリース

予約：https://erikaikuta.lnk.to/I.K.T_1stAL ▼『I.K.T』Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/582515

▼プリオーダー＆ダウンロードキャンペーン

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/582514 初回生産限定盤A 初回生産限定盤B 通常盤 ○初回生産限定盤A

仕様：CD+BD+アクスタA+Lyric＆Photo Book＋トレカA＋ポストカードA

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13630〜32 ○初回生産限定盤B

仕様：CD+BD+アクスタB+Lyric＆Photo Book＋トレカB＋ポストカードB

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13633〜35 ○通常盤（初回仕様）

仕様：CD+スマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）

価格：3,300円（税込）

品番：SRCL-13636 ▼早期予約特典

対象期間中、Sony Music Shop にて4月22日(水)発売 生田絵梨花1stアルバム 『I.K.T』 を抽選権利付き専用カートにてご予約いただくと、以下Ａ賞もしくはＢ賞いずれかにご応募いただけます。 A賞：Iku Phone 抽選で20名様

B賞：サイン入りオリジナルボード50名様(宛名あり)

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421 ・Sony Music Shop限定早期予約抽選特典付きCD予約

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422 ▼CDショップチェーン別先着特典

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580422

◾️「今も、ありがとう」

2026年5月6日（水）リリース

予約：https://IkutaErika.lnk.to/ImamoArigatou © 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 仕様：期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）

※アニメ描き下ろしジャケット／デジパック仕様

※2026年8月5日までの期間生産 ▼収録曲

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」

「夏恋風」ほか ▼収録映像

・「今も、ありがとう」Music Video

・「今も、ありがとう」Music Videoメイキングムービー

◾️タイアップ／TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』 © 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 放送枠：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

4月4日（土）より2クール連続放送開始 ！

TOKYO MX 4月6日（月）より毎週月曜よる9時25分放送開始 原作：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）

原作イラスト：椎名優 漫画：波野涼

監督：岩崎良明 シリーズ構成：國澤真理子 キャラクターデザイン：簑輪愛子

色彩設計：近藤牧穂 美術設定：田村せいき 日高綾美 田峰育子 呂逸飛 美術監督：田村せいき

撮影監督：小池真由子 編集：増永純一 音響監督：渡辺淳 音響効果：倉橋裕宗

音楽：未知瑠 アニメーションプロデューサー：吉信慶太

アニメーション制作：WIT STUDIO

著作権表記：© 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 番組公式サイト 公式HP： https://booklove-anime.jp/

公式X ： https://x.com/anime_booklove