【「マイマリオ」新商品】 4月10日 発売

バンダイは、任天堂が展開する子ども向けシリーズ「マイマリオ（MYMARIO）」の新商品4点を4月10日より発売する。

今回新たに発売されるのは、おもちゃや入浴料などの新商品4点。「マイマリオ つかむところいっぱい！ マリオのコロコロボール」、「マイマリオ びっくらたまご」といった商品がラインナップされる。

また、これまで「マイマリオ」シリーズのアパレル商品およびランチ周辺商材、一部玩具商品はNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAの4店舗限定で販売されてきたが、バンダイから発売する新商品を含めた全36点が、4月10日より一部量販店で展開されることも発表。

バンダイとしては、今後さらなる成長が期待される重点シリーズのひとつとして位置づけているとのこと。バンダイの強みを生かし、パートナーである任天堂とともにブランドの価値を大切に育てていくとしている。

【バンダイが展開する商品の一例】

マイマリオ なりきりパーカーマリオ 発売日：2025年8月26日

［New］マイマリオ つかむところいっぱい！マリオのコロコロボール 発売日：2026年4月10日

マイマリオ つかむところいっぱい！マリオのコロコロボール（裏）

マイマリオ ランチ皿 CB-36.jpg 発売日：2025年8月26日

［New］マイマリオ びっくらたまご 発売日：2026年4月10日

(C) Nintendo