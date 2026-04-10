柳原可奈子、長女が支援学校入学 帰宅後に涙「あー！ホッとしたー!!!」
タレントの柳原可奈子が9日にInstagramを更新。長女の支援学校入学を報告し、入学式の模様を写真で披露した。
【別カット】柳原可奈子、入学式を迎えた長女と笑い合う姿も
柳原が「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と投稿したのは、入学式に出席した柳原や長女の記念ショット。複数公開されている写真には、柳原の着物姿や、長女と微笑み合う仲睦まじい様子が収められている。
投稿の中で彼女は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」とつづり「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」とコメント。さらに「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー！！！』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった」と1日を振り返っている。
柳原は2019年2月に一般人男性と結婚。2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産している。昨年4月にインスタグラムを開設し、長女の脳性まひを公表した。
引用：「柳原可奈子」Instagram（@yanagihara_kanako_）
【別カット】柳原可奈子、入学式を迎えた長女と笑い合う姿も
柳原が「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と投稿したのは、入学式に出席した柳原や長女の記念ショット。複数公開されている写真には、柳原の着物姿や、長女と微笑み合う仲睦まじい様子が収められている。
投稿の中で彼女は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」とつづり「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」とコメント。さらに「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー！！！』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった」と1日を振り返っている。
柳原は2019年2月に一般人男性と結婚。2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産している。昨年4月にインスタグラムを開設し、長女の脳性まひを公表した。
引用：「柳原可奈子」Instagram（@yanagihara_kanako_）