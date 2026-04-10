羽瀬レイナが4月3日発売の「FRIDAY」に初登場し、アザーカット7点が公開された。

羽瀬レイナ

羽瀬レイナ

羽瀬レイナは、福岡県出身で端正な顔立ちとバランスの取れたスタイルを生かし、モデルとして活動を開始。博多美人らしい落ち着いた雰囲気に加え、プライベートではサバイバルゲームを趣味とし、実際にフィールドにも足を運ぶなど、アクティブな一面も併せ持っている。

現在は「U-NEXT BOXING」のラウンドガールをはじめ、イベントのイメージガールなどさまざまな表現に挑戦しながら経験を積んでおり、日々成長を目指して活動している。

羽瀬レイナ コメント

◆FRIDAY初掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

歴史ある「FRIDAY」さんに掲載していただけることが決まった時は本当にうれしかったです！

全国の皆さんに『羽瀬レイナ』という存在を強く焼き付けられるような、特別なページになっています！

◆「あの博多美人」として注目を集める中で、今回の撮影で特に意識した表情やポージング、お気に入りの衣装などあれば教えてください。また、ご自身の魅力として応援してくださる方に注目してほしいポイントはどこでしょうか？

お気に入りの衣装は、シンプルなのに前も後ろも大胆な黒のハイレグ衣装です!

うれしいことに撮影中、脚の長さを褒めていただけることも多いので、ハイレグは自分の武器になる特別なデザインだなと感じます！

この衣装、実は背中もパックリと空いてて、振り向きのバックショットが衣装の良さも引き立つしスタイル良く見えるのでとってもおきにいりです！

特に注目してほしいポイントは、いつもは真顔に近いアンニュイめな表情を使われる事が多いですが、今回は 太陽光もバンバン照ってたので天真爛漫さを意識して、気持ち無理してはしゃいでみたりもしたので、いつもとは違う雰囲気を楽しんでいただけたらうれしいです！

◆5年間続けているフラワーアレンジメントが趣味だそうですが、お花と向き合う時間はご自身にとってどんな意味がありますか？また、休日の過ごし方や最近ハマっている癒やしのルーティンも教えてください。

フラワーアレンジメントを始めたきっかけは福岡で行われたニコライ・バーグマンさんの作品展を見に行った事です！

当時まったくお花に興味なかったんですが、一瞬にしてお花の魅力に引き込まれました！

その後、始めて受講したフラワーレッスンで、リースを作り、先生に盛大に褒めていただいた事がきっかけで 調子に乗り 気づけば５年経ってました！

ずっとできたらいいなー。と心の中で考えてた目標も、今年から本格的にスタートさせ、ひそかに資格所得の勉強に励んでいます…！

仕事や、お勉強した後はラベンダーの香りがする入浴剤をお風呂にいれて電気消してウッドウィックのたき火の音がバチバチするキャンドルを灯してゆっくり 湯船に浸かってリフレッシュする時間が最近の癒やしです。

◆今後、挑戦してみたいお仕事や、次に応援してくださっている皆さんに見せたい「新しい羽瀬レイナ」の姿があれば教えてください。

まずは、今いただいている一つひとつのお仕事に対して、正解が分からないなりにもしっかり考え、向き合い、きちんと応えていくことが一番の目標です。

このお仕事をしていると、自分を客観視できていて、自分を魅せるのが上手な方ばかりであふれていて、自分の得意なことや好きなものさえパッと言えない自分に、とても負い目を感じました。

今まで、いかに自分と向き合ってこなかったかを実感しましたね…。

もちろん、新しい姿をお見せしたい気持ちもありますが、今はガムシャラに、目の前のことに必死に向き合っている私を見ていただきたいです（笑）。

新人の私が言うのもおこがましいですが、偉大な先輩方のように、いつか私も雑誌の“単独表紙”を飾り、事務所を代表するようなタレントになることが目標です！

まだまだこれからですが、応援してくださる皆さんと一緒に、喜びをハンブンコしながら成長していきたいです！

撮影：千葉タイチ／『FRIDAY』（講談社）

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