CENT（セントチヒロ・チッチ）が、、2026年2月25日に東京・Zepp Shinjuku（Tokyo）にて開催した全国ツアーファイナル公演＜CENT ONEMAN LIVE TOUR『BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡』＞のアーカイブ配信が、U-NEXTにてスタートしたことをアナウンスした。

本公演は、2025年8月にリリースされたメジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』を携え、2025年11月より全国6都市を巡ったツアーのファイナル公演として開催されたものだ。アルバム収録曲を中心に、ライブで人気の楽曲や、新曲「スタンド・バイ・ユース」の初披露を含む充実のセットリストで構成されており、生配信を通じて全国へ“らぶ”を届けた記念すべき一夜になったという。

さらに本公演より、「yummy goodday」のライブ映像がCENTの公式YouTubeチャンネルにて公開された。本楽曲は、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマとして書き下ろされたもので、“美味しい食べ物の周りには、仲間と幸せが集まってくる”という、CENTらしいハッピーなメッセージが込められている1曲に仕上がっているとのこと。

https://youtu.be/ZU_fS-Q1SnI

◾️U-NEXT配信情報 CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」

視聴ページ：https://t.unext.jp/r/cent

CENT特集：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012614

◾️「スタンド・バイ・ユース」

2026年2月11日（水）リリース 配信：https://cent-ccc.lnk.to/standbyyouth

※ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソング

作詞：CENTCHiHiRO CHiTTiii

作曲・編曲：ヒダカトオル