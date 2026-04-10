SPYAIR、ニッポン放送『SPYAIRのオールナイトニッポンX』放送決定。レギュラー放送から約13年振りの出演へ
SPYAIRが、4月17日放送予定のニッポン放送『SPYAIRのオールナイトニッポンX』に出演することを発表した。
『オールナイトニッポンX(クロス)』は、ニッポン放送にて毎週金曜24時に毎週週替わりのパーソナリティを迎えて放送している番組だ。SPYAIRは2012年からスタートした『オールナイトニッポン０（ゼロ）』の水曜日レギュラーを担当していたが、2013年3月に最終回を迎えて以来、約13年振りに『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当する。
レギュラー時代を担当していたドラム・KENTAと、今回初出演となるボーカル・YOUSUKEの2名が出演し、番組では当時のレギュラーコーナーも復活させつつも、SPYAIRの今が分かる生放送となる予定だという。募集するメールの詳細は『オールナイトニッポンX（クロス）』公式X（@ANN_Xross）にて発表される。
なおSPYAIRは、リリースしたばかりのニューアルバム『RE-BIRTH』を携え、全国ホールツアー＜SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -＞を開催中だ。また、2025年9月に2日間にわたり開催したSPYAIR単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を収録した映像作品を5月20日に2作品同時発売することが決定しており、各CDショップのオンラインストアにて予約がスタートしている。
◾️『SPYAIRのオールナイトニッポンX』
・放送日時：2026年4月17日（金）24時〜25時生放送
※アプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信
・パーソナリティ：SPYAIR ／ YOSUKE・KENTA
・メールアドレス：spyair@allnightnippon.com
・番組X：@Ann_Since1967 / ＠ANN_Xross
・番組ハッシュタグ：＃SPYAIRANNX
▼この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができます。
http://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260418000000
◾️『JUST LIKE THIS 2025 - History of JUST LIKE THIS -』
2026年5月20日（水）リリース
予約：https://spyair.lnk.to/kzvPI9
三方背クリアケース・デジパック仕様／カラーフォトブック付属
・完全生産限定盤Blu-ray
品番：AIXL 230〜231 ／ 価格：\11,000（税込）
・完全生産限定盤DVD
品番：AIBL 9520〜9522 ／ 価格：\10,000（税込）
◾️『JUST LIKE THIS 2025 - History of ANIME -』
2026年5月20日（水）リリース
予約：https://spyair.lnk.to/A8Pt4D
三方背クリアケース・デジパック仕様／カラーフォトブック付属
・完全生産限定盤Blu-ray
品番：AIXL 232〜233 ／ 価格：\11,000（税込）
・完全生産限定盤DVD
品番：AIBL 9523〜9525 ／ 価格：\10,000（税込）
◾️アルバム『RE-BIRTH』
2026年3月4日（水）リリース
購入：https://spyair.lnk.to/93F2Cd
配信：https://spyair.lnk.to/PMNmIH
▼初回生産限定盤：CD＋Blu-ray
品番：AICL 4886-4887／価格：\7,000
三方背スリーブケース付きデジパック仕様
▼通常盤：CD Only
品番：AICL 4888／価格：\3,500 (税込)
＜Disc1：CD＞
01.RE-BIRTH
02.Chase the Shine
03.オレンジ
04.青
05.Kill the Noise
06.Darling
07.FEEL SO GOOD
08.Bring the Beat Back
09.Buddy
10.STILL ON FIRE
＜Disc2：Blu-ray＞※初回生産限定盤のみ
○SPYAIR TOUR 2026 - BUDDY - Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2026.1.20
・RE-BIRTH
・FEEL SO GOOD
・Bring the Beat Back
・Chase the Shine
・青
・Buddy
・オレンジ
・Kill the Noise
○Music Video & Behind The Scenes
・RE-BIRTH
・オレンジ
・青
・Buddy
・Chase the Shine
・Kill the Noise
＜タイアップ＞
RE-BIRTH ----- 『JUST LIKE THIS 2023』テーマソング(2023年8月)
FEEL SO GOOD --『Just Like This 2024』テーマソング(2023年9月)
オレンジ -----『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌(2024年2月)
青 -------- TVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ(2024年10月)
Buddy ------- フジテレビ系水10ドラマ 『問題物件』主題歌(2025年1月)
Chase the Shine --- ボートレース2025TVCMタイアップソング(2025年7月)
Bring the Beat Back -- 『JUST LIKE THIS 2025』テーマソング(2025年9月)
Kill the Noise ---- TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌(2026年1月)
＜店舗特典＞
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネット：巾着ショルダー
・HMV：L判ブロマイド
・タワーレコード：ステッカーA
・SPYAIR応援店：ステッカーB
応援店対象店舗：https://www.spyair.net/shoplist/260318/
◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞
◆HALL Series 2026年
3月20日（金・祝）千葉・松戸森のホール21
3月29日（日）大阪・オリックス劇場
4月5日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール
4月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月29日（水・祝）北海道・札幌教育文化会館
5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
チケット一般発売中：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026
関連リンク
◆SPYAIR オフィシャルサイト
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