SPYAIRが、4月17日放送予定のニッポン放送『SPYAIRのオールナイトニッポンX』に出演することを発表した。

『オールナイトニッポンX(クロス)』は、ニッポン放送にて毎週金曜24時に毎週週替わりのパーソナリティを迎えて放送している番組だ。SPYAIRは2012年からスタートした『オールナイトニッポン０（ゼロ）』の水曜日レギュラーを担当していたが、2013年3月に最終回を迎えて以来、約13年振りに『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当する。

レギュラー時代を担当していたドラム・KENTAと、今回初出演となるボーカル・YOUSUKEの2名が出演し、番組では当時のレギュラーコーナーも復活させつつも、SPYAIRの今が分かる生放送となる予定だという。募集するメールの詳細は『オールナイトニッポンX（クロス）』公式X（@ANN_Xross）にて発表される。

なおSPYAIRは、リリースしたばかりのニューアルバム『RE-BIRTH』を携え、全国ホールツアー＜SPYAIR TOUR 2026 - RE-BIRTH -＞を開催中だ。また、2025年9月に2日間にわたり開催したSPYAIR単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を収録した映像作品を5月20日に2作品同時発売することが決定しており、各CDショップのオンラインストアにて予約がスタートしている。

◾️『JUST LIKE THIS 2025 - History of JUST LIKE THIS -』

2026年5月20日（水）リリース

予約：https://spyair.lnk.to/kzvPI9 三方背クリアケース・デジパック仕様／カラーフォトブック付属

・完全生産限定盤Blu-ray

品番：AIXL 230〜231 ／ 価格：\11,000（税込）

・完全生産限定盤DVD

品番：AIBL 9520〜9522 ／ 価格：\10,000（税込）

◾️『JUST LIKE THIS 2025 - History of ANIME -』

2026年5月20日（水）リリース

予約：https://spyair.lnk.to/A8Pt4D 三方背クリアケース・デジパック仕様／カラーフォトブック付属

・完全生産限定盤Blu-ray

品番：AIXL 232〜233 ／ 価格：\11,000（税込）

・完全生産限定盤DVD

品番：AIBL 9523〜9525 ／ 価格：\10,000（税込）

◾️アルバム『RE-BIRTH』

2026年3月4日（水）リリース 初回生産限定盤 通常盤 購入：https://spyair.lnk.to/93F2Cd

配信：https://spyair.lnk.to/PMNmIH ▼初回生産限定盤：CD＋Blu-ray

品番：AICL 4886-4887／価格：\7,000

三方背スリーブケース付きデジパック仕様 ▼通常盤：CD Only

品番：AICL 4888／価格：\3,500 (税込) ＜Disc1：CD＞

01.RE-BIRTH

02.Chase the Shine

03.オレンジ

04.青

05.Kill the Noise

06.Darling

07.FEEL SO GOOD

08.Bring the Beat Back

09.Buddy

10.STILL ON FIRE ＜Disc2：Blu-ray＞※初回生産限定盤のみ

○SPYAIR TOUR 2026 - BUDDY - Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2026.1.20

・RE-BIRTH

・FEEL SO GOOD

・Bring the Beat Back

・Chase the Shine

・青

・Buddy

・オレンジ

・Kill the Noise

○Music Video & Behind The Scenes

・RE-BIRTH

・オレンジ

・青

・Buddy

・Chase the Shine

・Kill the Noise ＜タイアップ＞

RE-BIRTH ----- 『JUST LIKE THIS 2023』テーマソング(2023年8月)

FEEL SO GOOD --『Just Like This 2024』テーマソング(2023年9月)

オレンジ -----『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌(2024年2月)

青 -------- TVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ(2024年10月)

Buddy ------- フジテレビ系水10ドラマ 『問題物件』主題歌(2025年1月)

Chase the Shine --- ボートレース2025TVCMタイアップソング(2025年7月)

Bring the Beat Back -- 『JUST LIKE THIS 2025』テーマソング(2025年9月)

Kill the Noise ---- TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』主題歌(2026年1月) ＜店舗特典＞

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：クリアポーチ

・セブンネット：巾着ショルダー

・HMV：L判ブロマイド

・タワーレコード：ステッカーA

・SPYAIR応援店：ステッカーB

応援店対象店舗：https://www.spyair.net/shoplist/260318/

◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞ ◆HALL Series 2026年

3月20日（金・祝）千葉・松戸森のホール21

3月29日（日）大阪・オリックス劇場

4月5日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール

4月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

4月29日（水・祝）北海道・札幌教育文化会館

5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA チケット一般発売中：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026