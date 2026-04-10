『リズム天国 ミラクルスターズ』発売日が7月2日に決定 新たな紹介映像も解禁に
「リズム天国」シリーズ最新作『リズム天国 ミラクルスターズ』（Nintendo Switch）の発売日が7月2日に決定。プレイできるリズムゲームのひとつを紹介する新映像も解禁となった。
【動画】リズムにノッて料理する「下ごしらえ」紹介映像
本作は、音楽のリズムに合わせてボタンを押すだけで楽しめる人気リズムゲームで、つんく♂プロデュースの楽曲も収録される。
この度、本作の発売日が7月2日に決定し、プレイできるリズムゲーム「下ごしらえ」の紹介映像も公開。キッチンに立つ女性が、リズムにノッて飛んでくる食材をキャッチしながら料理をする楽しい映像になっている。
『リズム天国 ミラクルスターズ』は、Nintendo Switch向けに7月2日発売予定。
【動画】リズムにノッて料理する「下ごしらえ」紹介映像
本作は、音楽のリズムに合わせてボタンを押すだけで楽しめる人気リズムゲームで、つんく♂プロデュースの楽曲も収録される。
この度、本作の発売日が7月2日に決定し、プレイできるリズムゲーム「下ごしらえ」の紹介映像も公開。キッチンに立つ女性が、リズムにノッて飛んでくる食材をキャッチしながら料理をする楽しい映像になっている。
『リズム天国 ミラクルスターズ』は、Nintendo Switch向けに7月2日発売予定。