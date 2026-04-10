◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は前半の９ホールをバーディーなし、２ボギーの２オーバー、３８と苦戦。渋野がハーフターンした時点で７６位で、決勝ラウンド進出（５０位タイまで）まで２打遅れを取っている。

今季、渋野は米女子ツアー３戦で予選落ち２回。「そんなに調子は悪くないと思っていますが、結果は出ていません。今大会で、いいきっかけをつかみたい」と前日（９日）に今大会にかける思いを明かしていたが、厳しいスタートとなった。

第１日は、渋野と同じく米女子ツアーを主戦場とする竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、同じ１９９８年度生まれの「黄金世代」の小祝さくら（ニトリ）と同組。小祝は３バーディー、ボギーなしの３アンダー、３３で回り、５位。竹田は２バーディー、ボギーなしの２アンダー、１６位と好スタートを切った。

１４ホールを消化した稲垣那奈子（三菱電機）が６アンダーで首位に立っている。