ロッキーズの菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、次回登板の１０日（同１１日）の敵地・パドレス戦に向けて調整を行った。レギュラーシーズンでは、自身初のパドレス戦に臨む。この日は遠投の後にブルペンで入念にフォームを確認するなど、感触を確かめた。

連勝を期す今季３度目の登板の相手は、マチャド、タティスらを擁する強力パドレス打線。上位は打率１割台も散見されるが、気が抜けない相手。ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督（４１）は、菅野の次戦に向けて「彼自身のピッチングができるかだね。相手は強力打線だが、トモ（菅野）も負けてない。だから、普段通りのピッチングをしてくれると思っている。トロントもサンディエゴと似たような、右打者の多い打線だったと思うが、彼は（トロントでは）とても良い投球をした。だから、自分のゲームプランを持ってパドレス戦に臨めば問題ない」と期待した。

今季からロッキーズに加入した菅野は、新天地初先発となった先月３０日（同３１日）の敵地・ブルージェイズ戦で４回２／３を投げ、２安打４奪三振２四球１失点の好投も勝ち負けつかず。巨人時代にチームメイトだった岡本和真内野手との対戦は２度で１打席目は空振り三振、２打席目は四球だった。続く２戦目で本拠地初登板となった５日（同６日）・フィリーズ戦は６回４安打１四球５奪三振でソロ本塁打による１失点にまとめ、今季初勝利を挙げた。今季はここまで２戦で１勝、防御率１・６９をマークしている。