人気モデルでタレントの益若つばささんが2026年4月8日、高校生の17歳息子の近影を公開し、「かっこいい」などと絶賛されている。

「ホワイトデーに手作り」息子を手伝う母

益若さんはインスタで「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ」と、親子で菓子作りをしたことを報告した。

実際の様子も披露しており、動物をモチーフにしたクッキーの数々が並んだほか、息子の写真は目周りだけを隠した状態で、楽し気に笑う姿も撮影されている。益若さんは投稿文で下記のようにも伝えている。

「色とかやたらこだわりが強くて誰に似たんだかー笑 『手作りってこんなに大変なんだね』って実感してた でも、丁寧に愛情かけたものって美味しいよね 朝の4時まで2人で頑張りました みんな喜んでくれたみたいでよかったね」

投稿のコメント欄には、「口元がつばさちゃんに似すぎてる！」「バチイケイケメンすぎるー！！！」「かっこいいしお料理もできてめっちゃモテそうですね」「いい親子関係」といった声が寄せられている。