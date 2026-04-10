Creepy Nuts、ドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌「Fright」本日配信リリース。明日には世界最大級の音楽フェス＜Coachella＞初出演も
Creepy Nutsが、新曲「Fright」を本日配信リリースした。
本楽曲は、4月7日より放送開始されたTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされた一曲。
『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーを舞台に描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。子育てを終え、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、“鮨アカデミー”で第二の人生を歩み始める主人公・待山みなとを永作博美が演じ、ある事情から他人と深く関わるのを避けてきた堅物な“鮨アカデミー”講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。
主題歌「Fright」は、Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴの新境地に踏み込んだ、ドラマのストーリーにも通じる“再出発”への想いを描いた楽曲だという。R-指定は楽曲について、「新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました」とコメントを寄せている。
そしてCreepy Nutsは、日本時間の4月11日にアメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス＜Coachella Valley Music and Arts Festival 2026＞へ初出演、そしてGobi Stageのトリを務める。出演時間は現地時間4月10日23時5分（日本時間4月11日15時5分）からとなる。さらに、ニューヨーク、シカゴ、メキシコをめぐる初の北米ワンマンツアーもまもなくスタートする。
◾️「Fright」
2026年4月10日（金）リリース
配信：https://smar.lnk.to/Fright
※ドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌
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▼R-指定 コメント
新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。
もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？
歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。
それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。
自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました。
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▼主演・永作博美 コメント
確かに何度もゴールを切って来たなと思った。そのせいか今更何をするのか？ と思ったりもする。しかしこの歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだかすごいぜ、なんて応援歌だ。１話で早速もう足が上がらないと落ち込んだ私は、今まさに、この歌に励まされている。最後まで全力でたくさんの誰かにエールを送り続けようと思った。何度目かのスタートラインが誰にも用意されている。未来はこれから作る。この曲と共に。
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▼編成プロデュース・松本友香／プロデュース・益田千愛 コメント
鮨アカデミーという場所が日本の食文化の間口を広げ、国籍問わず誰もが鮨を学べる場所であり、そこを舞台にしたドラマなので、 日本語のヒップホップで、世界に活躍の場を広げるCreepy Nutsさんに主題歌を書き下ろしていただけたら、親和性の高い面白いマッチングになると思うんです！ とオファーさせていただきました。最初のデモを聴いた時、その期待や想像の斜め上を飛んでいく感覚がありました。上がってきた曲は主人公・待山みなとの第二の人生の「スタートライン」に焦点を当てた楽曲になっていました。もちろん鮨アカデミーが舞台のドラマですが、このドラマの軸にある、新しい挑戦へのエール、そしてそのスタートラインに立つ怖さや一歩を踏み出す勇気が乗った、まっすぐ心に届く楽曲を頂きました。このドラマの根幹の部分に共鳴していただけたことがとても嬉しかったです。１話のどのポイントに一音目が乗るか楽しみに待っていただけると幸いです。
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◾️ドラマ『時すでにおスシ!?』
［放送日時］４月７日（火）スタート 毎週火曜よる１０：００〜１０：５７
［スタッフ]
製作著作 ＴＢＳ
脚本 兵藤るり(『マイダイアリー』『わたしの一番最悪なともだち』ほか)
編成プロデュース 松本友香
プロデュース 益田千愛
鈴木早苗
監督 坪井敏雄
岡本伸吾
金子文紀
［出演者］
待山(まちやま) みなと 永作博美
大江戸(おおえど) 海(うみ)弥(や) 松山ケンイチ
柿木(かきのき) 胡桃(くるみ) ファーストサマーウイカ
待山(まちやま) 渚(なぎさ) 中沢元紀
森(もり) 蒼斗(あおと) 山時聡真
崎田(さきた) 愛(あい)華(か) 杏花
沼田(ぬまた) 大(まさる) 平井まさあき（男性ブランコ）
小宮山(こみやま) 蘭子(らんこ) 猫背椿
横田(よこた) 宗(むね)満(みつ) 関根勤
磯田(いそだ) 泉美(いずみ) 有働由美子
立石(たていし) 船男(ふなお) 佐野史郎
◾️＜Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026＞
2026年4月10日（金）Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA
2026年4月13日（月）Hammerstein Ballroom at Manhattan Center. ー New York, NY
2026年4月15日（水）The Auditorium ー Chicago, IL
2026年4月17日（金）Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA
2026年4月19日（日）Pabellón Oeste ー Mexico City, MX
特設サイト：https://creepynuts.com/northamericatour2026/
◾️アナログ盤『LEGION』
2026年3月12日（木）リリース
購入：https://smar.lnk.to/UjRZC0
AIJL-5346〜7 6,600円（税込）
▼収録内容
[DISC1 sideA]
1.中学22年生 - 22nd year of junior high school
2.doppelganger
3.ビリケン - Biriken
4.japanese
[DISC1 sideB]
1.ちゅだい - Chxxai
2.Bling-Bang-Bang-Born
3.エマニエル - Emmanuelle
4.Get Higher
[DISC2 sideC]
1.はらぺこあおむし - The Very Hungry Caterpillar
2.first penguin
3.オトノケ - Otonoke
4.二度寝 - Nidone
[DISC2 sideD]
1.通常回 - Tsujoukai
2.mart
3.LEGION
関連リンク
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