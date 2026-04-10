神奈川 フリーアナウンサーの本行慶子が8日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を伝えた前回の投稿を受けて寄せられた声に感謝を伝えるとともに、ふっくらしたお腹で桜をめでるショットを投稿した。



【写真】やさしく触れる大きくなったお腹 ふんわりコーデでママの顔

3月30日に「この度新しい命を授かりました。」と夏頃に出産予定であることも合わせて伝えていた本行アナ。当時の投稿では、戸惑うこともあったとしながらも「今しかできない貴重な経験だと前向きに受け止めています。」とつづっていた。



この日は「温かなメッセージ ありがとうございます」とまずは感謝を記し、週末に桜を見に京都へ出かけたことを伝えた。「幼いときに京都住みの親族と遊んだきり 家族旅行で一度しか訪れたことのない場所で まだまだ観光したいと ずっと憧れているところなので 30歳になる前にまた行きたい！と願ってました」と、以前から足を伸ばしたい場所だったことを明かす。



天気予報が思わしくなかったそうで、「散ってしまわないか不安だったけれど ギリギリ持っててくれました」と、桜並木の蹴上インクラインで、お腹にそっと手を当てたショットを公開。線路の上に立つ本行アナはゆったりしたワンピに、ピンクのジャケットをふんわり羽織ったスタイル。柔らかな笑みを浮かべている。



「来年はお腹の子と桜を見るのが楽しみー！」と結んだ本行アナに、ファンからは「結構大きくなってきましたね」「だいぶ目立ってきましたね」など成長を喜ぶコメントも。「素敵な写真」「体調に気をつけて」「嬉しい報告お待ちしております」と気遣う声も寄せられていた。



本行アナは神奈川県出身。東洋英和女学院大を卒業。さくらんぼテレビではアナウンサー兼記者、テレビ信州、琉球放送でアナウンサーを務めた。昨年5月に結婚式を挙げたことを報告。昨年10月には東京レガシーハーフマラソンに出場している。



（よろず～ニュース編集部）