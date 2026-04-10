今季、オープン戦からカーブを多投しているのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。

【もっと読む】ドジャース佐々木朗希は球種を盗まれていた？ SNSで話題沸騰“胸アツ場面”の真相

日本時間1日の今季初登板はカーブが全投球の24％を占めた。9日のブルージェイズ戦は6回4安打1失点。今季はカーブが新たな勝負球だとメディアを通じて喧伝されたためなのか、初戦ほど使わなかったものの、要所で縦に大きく割れるカーブを投じた。

そこへいくと投げる割合も横への変化量も少なくなったのがスイーパーだ。2023年WBC決勝（米国戦）の最後にトラウトを三振に仕留めた大谷の勝負球だったが、スイーパーよりカーブを多く投げるメリットは主に2つあるという。

「ひとつは肘へのダメージが減ることです。大谷は2度目の手術から復帰して以降、投球フォームが変化した。テイクバックで体を後ろに倒し、右手をすぐにトップの位置にもっていきやすくなった。こうすることで腕は縦振りになり、カーブも投げやすくなる。腕が体から離れて横にブン回すイメージだったスイーパーと比べて、肘へのダメージは確実に少ないといいます」（特派員のひとり）

打者に有効な球種

もうひとつのメリットはカーブが打者に有効な球種という点だ。

「フライボール革命以降、メジャーの打者の多くはバレルゾーンを意識するようになった。バレルゾーンとは長打や本塁打になりやすい打球速度と打球角度の最適な組み合わせを指す指標のこと。具体的には打球速度が158キロ以上、打球角度が26〜30度の範囲で放たれた打球は長打や本塁打になる確率が高いということです。このバレルゾーンを重視する打者に対して最も有効な球種が、高め速球と縦に大きく割れるカーブといわれる。大谷はいまもスイーパーを投げますけど、以前と比べて横の変化量が少なくなった分、縦に落ちるようになった。アッパー気味のスイングをする打者に対しては、この縦の変化が有効なのです」（同）

おまけに大谷は2種類のカーブを使い分けている。約132キロと約111キロ、同じカーブでも20キロ程度の緩急差を利用して打者を打ち取っている。

カーブは肘への負担が少ないうえに、長距離打者に有効なのだから、いわば一挙両得の球種。これに100マイル（約161キロ）の速球、約155キロのツーシーム、140キロ前後のスプリットやスイーパーがあるのだから、投球の幅はグンと広がることになる。

◇ ◇ ◇

ドジャースといえば佐々木朗希は早くも先発失格の危機に陥っているが、どうやら「球種を盗まれていた可能性」が浮上している。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希は球種を盗まれていた？ SNSで話題沸騰“胸アツ場面”の真相 では、それらについて詳しく報じている。