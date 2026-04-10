【マスターズ】第1日

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2021年大会の優勝で日本のゴルフファンを歓喜させた松山英樹（34）。早いものであれからもう5年だ。2度目の頂点を狙う今年は、21位だった昨年より「状態はいい」という。

もう一人の日本選手は、昨年の日本オープン優勝で出場権を得た片岡尚之（28）。松山の東北福祉大の後輩だ。経験がものをいうマスターズでどんなプレーをするか注目される。

「初出場」といえば、歴代日本人の成績を見ると、松山のすごさが分かる。

主に1980年代から日本のゴルフ界を牽引した「AON」こと、青木功、尾崎将司、中嶋常幸も初挑戦はオーガスタの洗礼を浴びた。最速出場の尾崎はプロ3年目、初の賞金王になった翌年の1972年大会に招待されたが予選の2日間で姿を消した。

前年国内5勝で74年の大会に初出場した青木も予選を通らず、78年に23歳でオーガスタに乗り込んだ中嶋は2日目の13番でクリークに2度つかまり11オン2パットの13を叩き予選落ちしている。87年はAONの3人揃っての出場だったが、1人も決勝へ進めなかった。ちなみに青木のベストは85年16位、尾崎は73年8位、中嶋も86年8位だ。

松山の初出場は2011年、当時19歳

世界ランクがなかった当時、日本のプロがマスターズに招待されるのは前年の賞金王や輝かしい成績を収めた者だけ。後に米ツアーで3勝を挙げる丸山茂樹も初めてオーガスタを訪れた98年は厚い壁に阻まれた。

松山の初出場は2011年。東北福祉大2年の19歳は、前年の「アジアパシフィックアマチュア選手権優勝」で出場権を得たが、東日本大震災の約1カ月後に「ゴルフの祭典」に出ることに当初はためらいもあったという。初日はイーブンパー31位につけ、2日目は1打スコアを落とすも43位で予選を通過。通算1アンダー27位フィニッシュでローアマを獲得し、日本人のアマチュアとして初めて表彰式に出席した。

松山は同年の「アジアパシフィック」を連覇して翌年もアマで出場し、最終日までプレーして54位だった。

世界のゴルファーが憧れる舞台に立ったとき、想像以上に難しいコースに頭を抱えてきた日本のプロは多い。

初挑戦時に心をくじかれたオーガスタで、アマチュアが2年連続予選を通過したことは快挙であり、振り返れば、10年後にグリーンジャケットを着るだけの選手だったといえるのではないだろうか。

その松山は初日、2バーディー2ボギーのイーブンパー17位。片岡は12オーバーと大きく崩れ、最下位の90位で初日を終えた。

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マスターズの“裏”で開催中の国内女子ツアーは、あの渋野日向子が出場するとあって注目が集まっている。「米ツアーで勝てないのなら、せめて…」と願うファンも多いが、今回も期待外れに終わりそうだ。いったいなぜか。渋野の過去の「残念なデータ」とは──。●関連記事 【もっと読む】渋野日向子、国内ツアーもまったく期待できない残念データ では、それらについて詳しく報じている。