本田圭佑がシンガポールのFCジュロンに加入

シンガポール1部プレミアリーグのFCジュロン（現アルビレックス新潟シンガポール）は4月10日、元日本代表MF本田圭佑が2026-27シーズンより加入することを発表した。

本田にとっては12か国目、12チーム目の所属クラブとなるなか、反響を呼んでいる。

今回の契約は、クラブ名の変更を控えるチームがアジアの舞台を見据えたクラブづくりを進めるなかで、世界を舞台に豊富な経験を重ねてきた本田の加入が大きな刺激になると判断された。本田にとっては、複数国リーグでの得点ギネス記録更新や、新天地でのリーグ優勝を目指す新たな挑戦となる。

本田は星稜高校から名古屋グランパスエイトに加入。その後はオランダのVVVフェンロー、ロシアのCSKAモスクワ、イタリアの名門ACミランなどでプレーした。さらにメキシコ、オーストラリア、ブラジル、バングラデシュ、リトアニア、ブータンと各国を渡り歩いてきた。日本代表としては、国際Aマッチ98試合に出場して37得点を記録。ワールドカップでは3大会連続で得点とアシストをマークしている。

本田は「個人としては今年40歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで1番成し遂げたいことはリーグで優勝することです」と不変の野心を語った。2026年8月にチームへ合流する予定だ。

SNS上で「なんと！」「え、あの本田圭佑選手が！」「え？すごっ！」「まさかのニュース！」「ビッグニュース！」「見間違いではないよな」「五度見した」「えっ？見間違いかと思ったわ」「凄すぎ」「「え、まじで？」「エイプリルフールじゃないよね？「これはびっくり」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）