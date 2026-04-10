PSGサポーターがCLリバプール戦で出した横断幕が話題

フランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）が現地時間4月9日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦でイングランド1部リバプールと対戦し、2-0で勝利した。

昨季王者の強さを示した一戦で、サポーターがスタンドで掲げた巨大な“ティフォ（横断幕）”が注目を集めている。

本拠地パルク・デ・プランスにリバプールを迎えた一戦。PSGはMFデジレ・ドゥエ、FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアがゴールを奪って2-0で快勝。昨季王者が3季連続の4強入りへ一歩前進した。

試合開始前には赤と青に塗り分けられた超人ハルク風のキャラクターが対戦相手のリバプールのロゴを引き裂く姿が描かれた迫力満点の横断幕がゴール裏スタンドに掲げられた。

選手たちを後押しする圧巻のビジュアルに対し、SNSでも「アメージング」「パリのビジュアルサポートは別格」「いつもカッコいい」「これを書けるアイデアがすごいと思うし画力も半端じゃない」といったコメントが寄せられるなど反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）