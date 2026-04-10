BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、地上波ドラマ初主演 AIが生成した“主人公の将来の姿”の正体【コメント全文】
7人組グループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏が、29日放送の日本テレビ系深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（深1：35）の主演を務めることが10日、発表された。
【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿
本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。ABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」などを手がけるstoryboardも企画・制作として参画し、制作プロダクションとしてbird and insectが地上波ドラマ制作に初参画した。
結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への劣等感と迷いにさいなまれていた。そんな時に起動した最新AI「MIRA」（内山昂輝）は、スマホやPCの膨大なデータから、亮佑の“内なる声”を暴き出す。密室で突きつけられる、残酷なまでの客観的データ。彼が導き出す“究極の選択”とは。視聴者の価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマとなる。
AIが簡単に使えるようになった今の時代に「自分の本音を話せるのは、AIだけなのかもしれない」「AIは誰よりも自分をわかってくれている」「常に論理的に正しいことを言ってくれる」と思い込んでしまう主人公に自分を照らし合わせて見てほしい現代のダークラブサスペンスとなる。
先立って公開された主人公の姿は、AI・MIRAが予測した亮佑の“最悪の将来”。なぜMIRAはこんな将来を予想したのか。亮佑はその現実をどう受け止めるのか。
亮佑を演じる砂田は、地上波ドラマ初主演となる。俳優として主演を任されることがひとつ大きな夢だったという砂田は「地上波初主演ということもあって夢がひとつかなったので素直にめちゃくちゃうれしくて撮影が楽しみでワクワクしていました」と笑顔を見せつつ、「今まで演じた役、作品の中ではダントツで1番難しいなと思いました。ストーリーの内容もそうですが、感情や動きがある人ではないAIとの会話で進んでいくストーリーなだけあって一人芝居な感覚もありました。言葉のキャッチボールの仕方が初めての形で感情の持っていき方が難しいなと思いました」と今回の役どころの難しさについてコメント。「今後の自分の役者人生の中でも、大切な作品になったと思います。なので、たくさんの方にこの作品が届くことを願っています」と、意気込みを語った。
【コメント全文】
■主演・砂田将宏
――出演オファーを受けた時の感想を教えてください。
地上波初主演ということもあって夢がひとつかなったので素直にめちゃくちゃうれしくて撮影が楽しみでワクワクしていました。けれど、撮影が近づくにつれて期待に応えられるかとプレッシャーと不安な気持ちもどんどん大きくなっていたのは正直な気持ちです。でも絶対にいい作品にしてやる！という気合と覚悟はありました。
――「相内亮佑」はどんな人物ですか。自分との共通点は。
仕事でも実績があり人付き合いも良く、友達や職場の同僚には人望もあり自分の家で飲み会を開くぐらい完璧な男なのですが、プライドが高く、そんな完璧な男でいないとというだけあって彼女や親友にも話せない悩みや悔しい過去があります。
自分は誰にも言えない悩みや悔しい過去に縛られてはないですが、周りの人やファンの人に完璧な自分を見せたいというところやみんなの輪の真ん中にいるタイプなのは似ているかもしれないです。
――台本を読んだ時の印象はどうでしたか。
今まで演じた役、作品の中ではダントツで1番難しいなと思いました。ストーリーの内容もそうですが、感情や動きがある人ではないAIとの会話で進んでいくストーリーなだけあって一人芝居な感覚もありました。言葉のキャッチボールの仕方が初めての形で感情の持っていき方が難しいなと思いました。
――ドラマの見どころと、皆さんへのメッセージをお願いします。
AIを使った作品というところでAIが身の回りにある今の時代を生きる視聴者にはすごくリアルな作品になっています。地上波初主演ということで、今の自分の表現できるすべてを出し切りました！今後の自分の役者人生の中でも、大切な作品になったと思います。なので、たくさんの方にこの作品が届くことを願っています。
【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿
本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。ABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」などを手がけるstoryboardも企画・制作として参画し、制作プロダクションとしてbird and insectが地上波ドラマ制作に初参画した。
AIが簡単に使えるようになった今の時代に「自分の本音を話せるのは、AIだけなのかもしれない」「AIは誰よりも自分をわかってくれている」「常に論理的に正しいことを言ってくれる」と思い込んでしまう主人公に自分を照らし合わせて見てほしい現代のダークラブサスペンスとなる。
先立って公開された主人公の姿は、AI・MIRAが予測した亮佑の“最悪の将来”。なぜMIRAはこんな将来を予想したのか。亮佑はその現実をどう受け止めるのか。
亮佑を演じる砂田は、地上波ドラマ初主演となる。俳優として主演を任されることがひとつ大きな夢だったという砂田は「地上波初主演ということもあって夢がひとつかなったので素直にめちゃくちゃうれしくて撮影が楽しみでワクワクしていました」と笑顔を見せつつ、「今まで演じた役、作品の中ではダントツで1番難しいなと思いました。ストーリーの内容もそうですが、感情や動きがある人ではないAIとの会話で進んでいくストーリーなだけあって一人芝居な感覚もありました。言葉のキャッチボールの仕方が初めての形で感情の持っていき方が難しいなと思いました」と今回の役どころの難しさについてコメント。「今後の自分の役者人生の中でも、大切な作品になったと思います。なので、たくさんの方にこの作品が届くことを願っています」と、意気込みを語った。
【コメント全文】
■主演・砂田将宏
――出演オファーを受けた時の感想を教えてください。
地上波初主演ということもあって夢がひとつかなったので素直にめちゃくちゃうれしくて撮影が楽しみでワクワクしていました。けれど、撮影が近づくにつれて期待に応えられるかとプレッシャーと不安な気持ちもどんどん大きくなっていたのは正直な気持ちです。でも絶対にいい作品にしてやる！という気合と覚悟はありました。
――「相内亮佑」はどんな人物ですか。自分との共通点は。
仕事でも実績があり人付き合いも良く、友達や職場の同僚には人望もあり自分の家で飲み会を開くぐらい完璧な男なのですが、プライドが高く、そんな完璧な男でいないとというだけあって彼女や親友にも話せない悩みや悔しい過去があります。
自分は誰にも言えない悩みや悔しい過去に縛られてはないですが、周りの人やファンの人に完璧な自分を見せたいというところやみんなの輪の真ん中にいるタイプなのは似ているかもしれないです。
――台本を読んだ時の印象はどうでしたか。
今まで演じた役、作品の中ではダントツで1番難しいなと思いました。ストーリーの内容もそうですが、感情や動きがある人ではないAIとの会話で進んでいくストーリーなだけあって一人芝居な感覚もありました。言葉のキャッチボールの仕方が初めての形で感情の持っていき方が難しいなと思いました。
――ドラマの見どころと、皆さんへのメッセージをお願いします。
AIを使った作品というところでAIが身の回りにある今の時代を生きる視聴者にはすごくリアルな作品になっています。地上波初主演ということで、今の自分の表現できるすべてを出し切りました！今後の自分の役者人生の中でも、大切な作品になったと思います。なので、たくさんの方にこの作品が届くことを願っています。